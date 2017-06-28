Популярен, как Головкин. Все что нужно знать о седьмом турнире «Казахстан Барысы»

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«Национальный турнир “Казахстан Барысы” по рейтингу сравним с боями Геннадия Головкина. А может быть, и выше. Все-таки, в Казахстане не так много таких продолжительных состязаний, которые идут в прямом эфире. Турнир относится к самым смотрибильным проектам на казахстанском телевидении», — рассказал председатель правления ТРК «Казахстан» Ерлан Карин.

Этот турнир могут показать и в Европе, но для этого требуется сократить его хронометраж до полутора часа. Организаторы не готовы пойти на это, ведь тогда будет разочарован отечественный зритель. Также сообщается, что на ковер не выйдет победитель турниров последних лет.

«Наш трехкратный чемпион Бейбит Ыстыбаев в этом году выступать не будет. В сентябре он примет участие в “Алем Барысы”. Мы ждем, что турнир сможет выиграть новичок состязания», — рассказал руководитель попечительского совета турнира «Казахстан Барысы» Арман Шураев.

С другой стороны, снова примет участие первый чемпион турнира Улан Рыскал. В дебютный год он выиграл состязание, выступая за Кызылординскую область, теперь будет бороться за третий регион. После Алматинской области, он «перешел» в команду Алматы. По словам организаторов, Рыскул правила не нарушал, так как получил документальное согласие всех сторон «трансфера».

Затронут был и вопрос судейства. Приглашены 12 судей, но работать будут только шесть человек. Вознаграждение каждому — 200 тысяч тенге. Если судья качественно и справедливо отработает турнир, то он может получить дополнительный бонус. Если же к действиям рефери будут претензии — он ничего не получит, и будет наказан организацией.

Турнир в прямом эфире покажут телеканалы «Казахстан» и Kazsport. Начало трансляции — в 13:00. Параллельно будет работать студия в режиме реального времени — организаторы планируют приглашать известных гостей и участников турнира.

Национальный турнир пройдет в ледовом дворце «Барыс-Арена», которая вмещает около 11 тысяч зрителей. Финальное взвешивание борцов намечено на 30 июля.

Что касается самого турнира, то за каждый выигранный поединок палуан премируется суммой в 100 тысяч тенге. Чемпион турнир получит 25 миллионов тенге, а его тренер — три с половиной миллиона. Второе место — пять с половиной миллиона тенге, а третье — миллион 800 тысяч. Также они получат пояса и трофей «Тайтуяк».

Напомним, республиканский турнир по национальной борьбе «Казахстан Барысы» проводится в седьмой раз. Три раза состязание выигрывал Бейбит Ыстыбаев. Также чемпионами турнира становились Улан Рыскул, Айбек Нугымаров и Мухит Турсынов.