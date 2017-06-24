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24 июня 2017, 17:30 | Летние: Борьба | Р-Спорт

Шахмурадов: Призер ОИ по борьбе Букина восстанавливается, пропустит ЧМ и сезон

МОСКВА, 24 июн — Р-Спорт, Олег Богатов. Бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года по борьбе Екатерина Букина продолжает восстанавливаться после двух перенесенных в прошлом году операций, не сможет выступить на чемпионате мира и пропустит нынешний сезон, заявил агентству «Р-Спорт» главный тренер сборной России Юрий Шахмурадов.

Букина на Играх в Рио-де-Жанейро заняла третье место в весовой категории до 75 килограммов. Спортсменке в ноябре прошлого года была сделана операция на травмированном левом колене, а в декабре — на поврежденном левом локте. Чемпионат мира пройдет в Париже с 21 по 26 августа.

«Екатерина Букина пока не вернулась на ковер после перенесенных в прошлом году операций на колене и локте, — заявил в телефонном разговоре Шахмурадов. — Она продолжает проходить период реабилитации, мы не вызываем ее из-за медицинских противопоказаний на тренировочные сборы команды. И в этом году она не будет бороться нигде, в том числе и на чемпионате мира. Она пропустит сезон».

Ранее чемпионка Игр-2012 (в категории до 72 кг) и серебряный призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро (в весе до 69 кг) Наталья Воробьева сообщила «Р-Спорт» о том, что из-за проблем со спиной не выступит на чемпионате мира во Франции.
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