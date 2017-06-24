Шахмурадов: Призер ОИ по борьбе Букина восстанавливается, пропустит ЧМ и сезон

Букина на Играх в Рио-де-Жанейро заняла третье место в весовой категории до 75 килограммов. Спортсменке в ноябре прошлого года была сделана операция на травмированном левом колене, а в декабре — на поврежденном левом локте. Чемпионат мира пройдет в Париже с 21 по 26 августа.

«Екатерина Букина пока не вернулась на ковер после перенесенных в прошлом году операций на колене и локте, — заявил в телефонном разговоре Шахмурадов. — Она продолжает проходить период реабилитации, мы не вызываем ее из-за медицинских противопоказаний на тренировочные сборы команды. И в этом году она не будет бороться нигде, в том числе и на чемпионате мира. Она пропустит сезон».