Шахмурадов: Призер ОИ по борьбе Букина восстанавливается, пропустит ЧМ и сезон
МОСКВА, 24 июн —
Р-Спорт, Олег Богатов. Бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года по борьбе Екатерина Букина продолжает восстанавливаться после двух перенесенных в прошлом году операций, не сможет выступить на чемпионате мира и пропустит нынешний сезон, заявил агентству «Р-Спорт» главный тренер сборной России Юрий Шахмурадов.
Букина на Играх в
«Екатерина Букина пока не вернулась на ковер после перенесенных в прошлом году операций на колене и локте, — заявил в телефонном разговоре Шахмурадов. — Она продолжает проходить период реабилитации, мы не вызываем ее
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