Олимпийская чемпионка Воробьева пропустит ЧМ-2017 по спортивной борьбе
МОСКВА, 23 июня. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Чемпионка Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, серебряный призер Игр-2016 в
Рио-де-Жанейро по спортивной борьбе Наталья Воробьева пропустит чемпионат мира 2017 года, который пройдет в августе в Париже. Об этом Воробьева сообщила ТАСС.
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«Я готовилась к чемпионату России, но выступить на нем помешали проблемы со спиной, — рассказала спортсменка. — Думаю, что этот год я
Воробьева также является чемпионкой мира 2015 года, бронзовым призером чемпионата мира — 2014, на мировом первенстве 2013 года она завоевала серебро.
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