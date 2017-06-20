Михаил Мамиашвили: На чемпионате мира будем бороться за медали во всех весах
Волевые победы двукратного олимпийского чемпиона Романа Власова и победителя Рио-2016 Абдулрашида Садулаева в новых весовых категориях стали украшением чемпионатов России по
греко-римской и вольной борьбе.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Итоги турниров проанализировал президент Федерации спортивной борьбы России, олимпийский чемпион Михаил Мамиашвили.
«ВЛАСОВ И САДУЛАЕВ — БОЛЬШИЕ ЧЕМПИОНЫ»
— Я сам переходил в более тяжелый вес и прекрасно знаю, насколько это трудно. Поэтому хочу от души поздравить Романа Власова и Абдулрашида Садулаева. Проигрывая в финале 0:3, Власов переломил тяжелейшую схватку с призером чемпионата Европы-2017 Адланом Акиевым. В первой же схватке Роман получил травму локтя, но боролся до конца. Считаю, что он в первую очередь одержал победу над самим собой и на таком фундаменте можно развивать все остальное. Роман Власов и его тренер находятся на правильном пути.
Волевую победу одержал и Абдулрашид Садулаев. Возможно, финал против Байцаева был самой сложной схваткой в его карьере. Уступая более тяжелому сопернику, Садулаев перестроился тактически, добавил скорости и нашел брешь в его защите. Так побеждают действительно большие чемпионы.
— Кто из чемпионов страны гарантировал себе участие в чемпионате мира?
— Говорить о составе преждевременно. Впереди большая работа на сборах, главные тренеры Дзамболат Тедеев, Гоги Когуашвили и Юрий Шахмурадов предложат ряд международных турниров, на которых борцам предстоит доказать свою состоятельность, и только после этого будет назван состав. При этом я убежден, что все победители и призеры чемпионата России обязаны на 100 процентов бороться за медали во всех весах. Для этого у них есть все возможности — лучшие тренеры,
— Ингушетия и Владимирская область впервые принимали чемпионаты России. Как регионы справились с этой задачей?
— Турниры были организованы великолепно. Все вопросы регламента, логистики и комфорта для участников были продуманы до мелочей и в Назрани, и во Владимире, и в Каспийске, где боролись женщины. Главное — в продолжении. Делегации из 53 регионов страны увидели, как динамично развивается Ингушетия, какой спортивный кластер здесь создается, какое внимание спорту уделяет глава республики
Большое сотрудничество по развитию
«ДАГЕСТАН СТАЛ БАЗОВЫМ РЕГИОНОМ ДЛЯ ЖЕНСКОЙ СБОРНОЙ»
— Решение проводить чемпионат России в Дагестане для многих было неожиданным…
— Начиная с Рио-2016 в женской борьбе разыгрывается уже шесть комплектов медалей. И нам стратегически важно, чтобы колоссальный опыт, который есть в Дагестане у
Также рассчитываем, что успешное проведение женского турнира станет аргументом в пользу Дагестана при выборе хозяина чемпионата Европы по спортивной борьбе 2018 года.
— Во время чемпионата России по вольной борьбе в Назрани состоялось первое заседание Наблюдательного совета ФСБР. Какие задачи у этого органа?
— Задачи системного развития борьбы сегодня вышли далеко за рамки устава и возможностей ФСБР. Поэтому Наблюдательный совет призван объединить великих борцов, представителей власти, бизнеса и всего статусного круга друзей борьбы, которые в силу занятости не могут участвовать в работе исполкома ФСБР, но их опыт обязательно должен быть задействован. Я говорю и о внедрении программы «Борьбу — в школу!», реализации маркетинговых программ, участии в социальных проектах.
Первое заседание Наблюдательного совета открыли министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов и глава Ингушетии
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter