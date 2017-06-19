Виктор Кузнецов: Если борец не умеет соревноваться, нет смысла с ним возиться
Известный тренер — о своих учениках.
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СОБЕСЕДНИКИ Елены ВАЙЦЕХОВСКОЙ.
Его тренерский багаж — восемнадцать золотых наград чемпионатов мира и пять — олимпийских. Были еще две серебряные медали и бронза, но их Виктор Кузнецов не считает: негоже борцу, по его понятиям, гордиться проигранной в финале схваткой. В точности как сказал
Во Владимир на чемпионат России по
— Принято считать, что борцы переходят в более тяжелые категории, когда слишком устают от необходимости постоянно гонять вес накануне выступлений. Однако ваши спортсмены, насколько мне известно, вес не гоняют.
— Это правда. Я всегда был противником этого. Даже когда боролся сам.
— Почему?
— Потому что сгонка веса всегда в
— В этом переходе вы видите исключительно плюсы, или имеются и минусы тоже?
— Плюсов больше. А минусы есть разве что в техническом плане. И связаны они не столько с конкретной категорией, сколько с изменившимися после Олимпиады правилами. Пока был «партер», Рома всегда чувствовал себя в нем хозяином положения. Но «партер» убрали, приходится больше бороться в стойке, это сложнее. Нужно иметь побольше приемов, да и соперники уже другие: и потяжелее, и физически посильнее.
— Насколько это критично?
— В принципе, я не вижу с этим больших проблем, но в техническом плане нам, безусловно, придется работать много. Прежде всего для того, чтобы, как я уже сказал, компенсировать отсутствие «партера». Вдаваться в подробности не буду: технические вопросы — это сугубо внутреннее дело спортсмена и тренера.
— Новых соперников Власова вы уже успели изучить?
— Даже не думал об этом. Дойдет дело до серьезной борьбы, там и будем смотреть по сторонам.
С КАРЕЛИНЫМ ПОНИМАЛИ ДРУГ ДРУГА С ПОЛУСЛОВА.
— Что проще: работать с супертяжем, каким был Карелин, или же таким борцом, как Власов?
— У меня ведь до Карелина боролся еще Владимир Зубков, который становился четырехкратным чемпионом мира в категории 48 кг.
— И с кем приходилось тяжелее?
— Не могу сказать, что была большая разница. Со спортсменом либо интересно работать, либо нет. Важно, чтобы он хотел тренироваться, был способен к этой работе и умел соревноваться. А школа есть школа. Понятно, что технически с каждым работаешь так, как того требуют обстоятельства и индивидуальные данные человека. Маленьким проще бросать, они более подвижные, скоростные.
— Карелин в годы выступлений любил бравировать тем, что трех приемов ему вполне хватает, чтобы побеждать.
— Ну, положим, знал он не три приема, а гораздо больше, но главное заключалось не в этом. А в том, что, работая в стойке, Саша мог делать с соперником все, что хотел. Когда я только начинал его тренировать, мне со всех сторон говорили, что я просто теряю время, когда учу тяжеловеса бороться на руках. Потому что никто из крупных и тяжелых борцов никогда на руках не боролся. Ну да, не боролся. Может, и не будет никогда бороться. А Карелин умел — у него были такие мышцы рук, которые выдерживали любую нагрузку, не забивались. Через руки он умел входить в любые захваты. Когда я это понял, то стал целенаправленно над этим работать. Это в тренерской работе и есть самое главное: увидеть в спортсмене наиболее сильные качества и развить их.
— Мне кажется, что не менее сложно помочь ученику найти мотивацию после того, как он одержал главную победу своей жизни. Иначе говоря, заставить его продолжать выступления с тем же рвением, что раньше. У Власова не было такой проблемы после Игр в Лондоне и
— Она, скорее, была у Карелина после того, как он стал олимпийским чемпионом во второй раз. Не сказать, чтобы проблема, скорее внутренние колебания: «Может хватит?» Даже после первых Игр — в Сеуле — мы с Сашей обсуждали тему ухода.
— Но ведь ему тогда было всего двадцать лет?
— Тем не менее. Хотя речь у нас почти сразу зашла о том, что уходить действительно рано и стоит хотя бы попробовать выиграть второе золото. Обидно было бросать спорт, когда все
Роме проще — у него постоянно пример Карелина перед глазами. Поэтому после второй победы у него даже мыслей не было о том, чтобы закончить карьеру. Но работать с Сашей мне было легче, честно вам скажу.
— Почему?
— Не знаю. Мы с ним понимали друг друга с полуслова. Да и советчиков, которые всегда лучше тренера знают, как нужно тренировать спортсмена, вокруг было поменьше. Тогда они тоже были, но Карелин
ВЛАСОВ МОЖЕТ БЫТЬ НЕПОБЕДИМ ЕЩЕ МНОГО ЛЕТ.
— Поражение Романа в финале чемпионата мира спустя год после его первой олимпийской победы было заслуженным?
— Я вообще считаю: если ты проиграл, значит, поражение
— Что бы вы назвали самым сильным качеством Власова, как борца?
— Умение биться. Умение настраиваться на поединок. Умение получать от этого удовольствие. Если добавить к этому должный запас прочности, Власов может быть непобедим еще много лет.
— До какого возраста, кстати, в борьбе возможен технический прогресс?
— Техника — это такая вещь, которую можно оттачивать бесконечно. Как и тактика. Я вообще считаю, что борьба — прежде всего игра с соперником. Всегда так считал, даже когда боролся сам.
— В какой категории вы боролись?
— 78 кг. При том что сам имел вес 74. Представляете, какой была реальная разница с соперниками, которые перед взвешиваниями гоняли по пять килограммов? Мне поневоле приходилось делать упор на технику и постоянно ломать голову: за счет чего я могу выиграть? Тем более что был несколько ограничен в движениях
— Невольно вспоминается баскетболист Арменак Алачачан, который успешно играл с любыми соперниками при собственном росте в 174 см.
— Так и у нас в борьбе был подобный пример — Нельсон Давидян. При достаточно небольшом собственном весе он успешно боролся в полусредней и даже тяжелой категориях — выигрывал исключительно за счет технического чутья, используя не столько собственную силу, сколько биомеханику. Поэтому своим спортсменам я иногда намеренно уже в юношеском возрасте даю бороться с более тяжелыми соперниками. Тогда они и на взрослом уровне адаптируются быстро и безболезненно.
— Если сравнивать ваши тренерские эмоции от самой первой золотой олимпийской медали, которую Карелин завоевал на Играх-1988 в Сеуле, и пятой, завоеванной в Рио Власовым, насколько велика разница в яркости восприятия этих наград?
— Победа ученика на Олимпийских играх — это всегда невероятное счастье. Это не может притупиться, не может надоесть. Просто с Карелиным мне, как тренеру, было спокойнее. Я всегда знал, как он будет бороться, был уверен в результате и переживал только за то, чтобы не случилось травмы.
— Я никогда не спрашивала вас о том, что произошло в Сиднее, где Карелин проиграл Рулону Гарднеру. Но хорошо помню, как тяжело он шел к тем Играм. Что чувствовали тогда вы, как тренер?
— Весь тот цикл мы работали отдельно от сборной, по индивидуальному плану. У Саши накопилось достаточно много травм, в том числе серьезных, и я просто боялся, что если он начнет работать наравне со всеми, то может очень легко снова травмироваться. При этом мы не пропускали никакие ответственные турниры, чтобы не терять психологическую уверенность, и могу сказать, что подошли к Играм в очень хорошем состоянии.
— Другими словами, думали исключительно о победе?
— Жеребьевка оказалась для Карелина достаточно тяжелой, поэтому никаких шапкозакидательских настроений у нас не было. Я понимал, конечно, что копится усталость, что нагрузка колоссальна, гораздо больше, чем на любом другом турнире, и что она с каждой новой схваткой только увеличивается. Но
НЕУЖЕЛИ ТРЕХ ЗОЛОТЫХ ОЛИМПИЙСКИХ МЕДАЛЕЙ МАЛО, ЧТОБЫ ДОКАЗАТЬ, ЧТО Я УМЕЮ ТРЕНИРОВАТЬ?
— Всю свою спортивную жизнь Карелин не просто был капитаном команды, но искренне считал, что не имеет морального права проиграть. Поэтому так тяжело и переживал то поражение. У Власова подобное качество есть?
— Да. Благодаря этому ему и удается вытаскивать из себя на ковре все резервы, даже когда состояние не слишком это позволяет. Такие качества и делают спортсмена уникальным. С другой стороны, я, например, знаю, что для Романа проще бороться на чемпионате мира, нежели на чемпионате России. Там ему проще настроиться, да и соперники его знают в меньшей степени, чем те, с кем он постоянно пересекается на сборах.
— Почему, кстати, Роман решил пропустить послеолимпийский чемпионат Европы?
— Сейчас уже точно не скажу — не помню. Скорее всего, я мог посчитать, что на текущем этапе мне правильнее быть рядом со спортсменом, чем отпускать его на турнир одного. Похожая ситуация у нас однажды уже возникала — перед чемпионатом мира-2011 в Турции, когда меня отказались включать в сборную. Я понимал тогда, что, возможно, просто мешаю своим присутствием тем, кто там работает, что у людей свои амбиции, к тому же они могли не хотеть создавать прецедент: всех личных тренеров в команду ведь не включишь. Даже выговаривать пытались — за то, что я хочу находиться рядом со своим борцом, секундировать ему. Мне же было непонятно другое: неужели трех золотых олимпийских медалей Карелина недостаточно для того, чтобы доказать, что я
А Ромка на том чемпионате стал, кстати, единственным, кто выиграл золото.
— Почему тогда вы не поехали с Романом на Олимпиаду в
— Я мог поехать разве что в туристической группе, как ездил на самую первую Олимпиаду с Карелиным. То ужасное состояние помню до сих пор, когда ты вроде бы рядом, а не можешь ничем помочь и даже просто подойти к своему спортсмену без аккредитации,
ДЕТИ СТАЛИ ДРУГИМИ: УЖЕ НИКТО НЕ ИГРАЕТ НА УЛИЦЕ — ВСЕ СИДЯТ В СОЦСЕТЯХ.
— Вы начали тренировать Карелина, когда ему было 13 лет. Власов пришел к вам в 12. Считаете этот возраст наиболее подходящим для того, чтобы начинать серьезную работу?
— В борьбе в этом возрасте дети начинают выступать в официальных соревнованиях. У меня есть два тренера, которые занимаются набором детей в школу, но сам я отбираю тех, с кем занимаюсь, не на тренировках, а на соревнованиях. Мне важно увидеть, как человек соревнуется. Если не умеет, нет никакого смысла с ним возиться — как бы хорош он ни был в тренировках. Пустая трата времени. Вот и Власова я приметил на детском турнире. Характер был виден сразу.
— И кто будет следующим в вашей чемпионской очереди?
— Пока об этом рано говорить, хотя родители приводят мальчишек в зал, свято веря, что достаточно отдать ребенка мне в группу, и он станет таким же чемпионом, как Карелин и Власов. Я даже был вынужден сделать у себя в школе открытый родительский день — по пятницам. Чтобы дать родителям возможность посмотреть, как их дети относятся к работе. Кто реально рвется к результату, а кто просто отбывает время. Могу сказать, что дети стали другими. Это не наше поколение, когда попасть на сбор и поесть досыта было счастьем. Понятно, что сейчас и жить все стали лучше, и соблазнов появляется все больше и больше. Уже никто не играет на улице — все сидят в социальных сетях.
— Эта привычка вас беспокоит?
— На спортивный результат это, безусловно, влияет, причем негативно. Главное ведь в любом виде спорта — голова. Когда она загружена информацией из интернета, человек теряет способность к анализу и самоконтролю. Он просто перестает об этом думать. Соответственно, притупляется способность концентрации. Найти парня, готового от всех этих соблазнов отказаться и самоотверженно работать, сейчас намного сложнее, чем раньше.
— Но вы же ищете?
— Ищу. Посчитал как-то: за все годы, что работаю тренером, через мои руки прошло порядка двенадцати тысяч ребятишек.
— Как вы от всего этого отдыхаете? Рыбалка? Охота?
— Я не охотник и не рыбак. А отдыхаю на даче. Жена выращивает там всякие
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