Когуашвили: Олимпийский чемпион борец Власов будет готовиться к ЧМ в весе до 80 кг

Власов выиграл Олимпиаду 2012 года в Лондоне в категории до 74 кг, а на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро победил в весе до 75 кг. На чемпионате страны спортсмен занял первое место в весовой категории до 80 кг. Чемпионат мира пройдет в Париже 21—26 августа .

«Роман Власов до чемпионата России довольно убедительно рассказал о своем решении бороться в весовой категории до 80 килограммов, — сказал в телефонном разговоре Когуашвили. — У него есть претензии попасть в команду, чтобы выступить на чемпионате мира именно в этом весе. Для меня в этом нет ничего удивительного, потому что Рома на сборах борется не только со спортсменами своего веса. Я знаю его силу, а самое главное — его опыт, мастерство и самоотдачу. Во Владимире он достаточно уверенно отборолся в новом весе и занял первое место. Роман является одним из претендентов на участие в чемпионате мира в этой весовой категории».

«На данном этапе подготовки к соревнованиям не хотелось бы вынуждать его гонять вес, — продолжил собеседник агентства. — Тем более с учетом того, что в следующем году могут произойти изменения в границах некоторых весовых категорий».