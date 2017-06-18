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https://sport.mail.ru/news/wrestling/30110661/
18 июня 2017, 15:40 | Летние: Борьба | Р-Спорт

Тренер сборной РФ Когуашвили остался доволен качеством соперничества на ЧР по борьбе

МОСКВА, 18 июн — Р-Спорт, Олег Богатов. Участники чемпионата России, проходившего во Владимире, продемонстрировали высокий уровень соперничества и хорошее качество борьбы, заявил агентству «Р-Спорт» главный тренер сборной России по греко-римской борьбе Гоги Когуашвили.

Соревнования проходили 16—17 июня, спортсмены оспаривали комплекты наград в восьми весовых категориях.

«Это был первый после Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро чемпионат России, и он был проведен просто отлично, — сказал в телефонном разговоре Когуашвили. — И что очень отрадно — качество соперничества и борьбы было показано на высоком уровне. Конечно, не хватало партера, но участники постепенно осваиваются в новых условиях и показали довольно неплохой уровень мастерства».

«А кто какое место в итоге занял — у нас не было такого, чтобы кто-то случайно стал победителем чемпионата России, — подчеркнул собеседник агентства. — И распределение мест в весовых категориях получилось вполне закономерным с учетом того, что некоторые лидеры не боролись во Владимире».

Звания чемпионов России 2017 года завоевали Степан Марянян (весовая категория до 59 килограммов), Заур Кабалоев (до 66 кг), Адам Курак (до 71 кг), Александр Чехиркин (до 75 кг), Роман Власов (до 80 кг), Сосруко Кодзоков (до 85 кг), Муса Евлоев (до 98 кг) и Сергей Семенов (до 130 кг).
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