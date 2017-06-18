Тренер сборной РФ Когуашвили остался доволен качеством соперничества на ЧР по борьбе
МОСКВА, 18 июн —
Р-Спорт, Олег Богатов. Участники чемпионата России, проходившего во Владимире, продемонстрировали высокий уровень соперничества и хорошее качество борьбы, заявил агентству «Р-Спорт» главный тренер сборной России по греко-римской борьбе Гоги Когуашвили.
Соревнования проходили
«Это был первый после Олимпийских игр в
«А кто какое место в итоге занял — у нас не было такого, чтобы
Звания чемпионов России 2017 года завоевали Степан Марянян (весовая категория до 59 килограммов), Заур Кабалоев (до 66 кг), Адам Курак (до 71 кг), Александр Чехиркин (до 75 кг), Роман Власов (до 80 кг), Сосруко Кодзоков (до 85 кг), Муса Евлоев (до 98 кг) и Сергей Семенов (до 130 кг).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter