Новая жизнь Романа Власова

На вопрос, чего следует ждать от знаменитого борца, его тренер Виктор Кузнецов с чисто мальчишеским прищуром ответил: «Самому это интересно. Первый раз ведь в новой категории боремся…» Новая категория — как первый выход в высший свет: никого не волнует, что было «до», рано думать о том, что будет после, интересен только текущий момент: здесь и сейчас.

ТИТУЛ В НОВОМ ВЕСЕ

— Тяжело будет Роману, — резюмировал, просмотрев сетку соперников, трехкратный олимпийский чемпион (и тоже воспитанник Кузнецова) Александр Карелин. — Он ведь, считайте, после Игр в Рио и не боролся нигде. Выступил лишь один раз на не слишком значимом турнире. А в нашем деле отсутствие соревновательной практики всегда сильно осложняет жизнь.

Накануне я беседовала с Кузнецовым о Карелине. О том черном дне в жизни великого борца, когда он мог стать четырехкратным, но остался вторым, что надолго сделало его самым несчастным человеком во вселенной.

— Весь тот сезон я очень берег Александра, — вспоминал тренер. — Мы по крохам собирали все, что могло понадобиться для победы в Сиднее: технику, энергию, психологический настрой. Разумеется, мы ехали на те Игры побеждать. Но я понимал, что у Карелина от схватки к схватке накапливается усталость, притупляется внимание. Ему ведь не хватило именно концентрации….

Титул чемпиона страны достался Власову достаточно большой кровью. Четыре поединка в первой половине дня вымотали борца сильно: лишь первую из схваток двукратный олимпийский чемпион завершил досрочно, хотя и получил при проведении одного из бросков небольшую травму локтя. Потом стала зримо накапливаться усталость, а цифры на табло стали тягучими и тяжелыми, как всегда бывает, когда ни у кого из соперников не просматривается явного преимущества.

Но лишь в финале, начавшемся с броска и трех баллов в пользу соперника — Адлана Акиева, стало ясно, до какой степени нужен был Роману столь жесткий старт в новых для себя реалиях — хотя бы для того, чтобы остро почувствовать собственную уязвимость. А заодно лишний раз вспомнить, что олимпийский чемпион — это не броня, продолжающая защищать тебя в сложных ситуациях, а скорее, ободранная кожа — в акватории с акулами. Что более тяжелая категория требует не просто более высокой мышечной массы, но и того, чтобы в ней была проработана каждая клетка, чтобы в движениях сохранялись скорость и мощь. А заодно хорошо бы освежить в мышечной памяти все то, что возможно не слишком требовалось в категории, изученной за годы выступлений, как домашние тапки. Потому что новая категория приносит массу незнакомых ощущений и новых соперников лишь для тебя самого. Для всех остальных ты всего лишь хорошо изученная мишень, поскольку в «прежней» жизни был слишком ярок и слишком заметен.

БЕЗ ГАРАНТИЙ

— Пришлось потерпеть, — прокомментировал Власов финальное выступление. — Сейчас я в хорошей спортивной форме, не гоняю вес, быстро восстанавливаюсь. — В начале финальной встречи соперник достаточно спорно повел в счете — взял меня двумя руками за голову, но в результате пришлось включать все резервы. Это была хорошая встряска!

Как ни парадоксально звучит, победа в национальном первенстве не гарантирует двукратному олимпийскому чемпиону участия в мировом первенстве — до того, как будет официально объявлен состав сборной команды, борцам предстоит еще ряд международных турниров. И пожалуй даже хорошо, что начало новой борцовской жизни получилось у самого титулованного из действующих российских борцов не гладким: есть время сделать выводы. Тем более что во Владимире Роман официально озвучил: возвращаться в свою прежнюю категорию он не собирается.