Олимпийский чемпион Власов стал чемпионом России по греко-римской борьбе в весе до 80 кг

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В финальной схватке спортсмен победил Адлана Акиева, бронзовые медали завоевали Гаджимурад Джалалов и Азамат Хакулов.

Власов, который дебютировал в новой для себя весовой категории, является двукратным олимпийским чемпионом (в весах до 74 кг и до 75 кг), трехкратным чемпионом мира, двукратным чемпионом Европы.

В весовой категории до 59 кг победу одержал Степан Марянян, в финале оказавшийся сильнее Мингияна Семенова, бронзовые медали у Ибрагима Лабазанова и Ивана Татаринова.