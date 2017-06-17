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17 июня 2017, 20:37 | Летние: Борьба | ТАСС

Олимпийский чемпион Власов стал чемпионом России по греко-римской борьбе в весе до 80 кг

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Роман Власов стал победителем чемпионата России по греко-римской борьбе в весовой категории до 80 кг. Турнир проходил во Владимире.

В финальной схватке спортсмен победил Адлана Акиева бронзовые медали завоевали Гаджимурад Джалалов и Азамат Хакулов. Увеличить
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В финальной схватке спортсмен победил Адлана Акиева, бронзовые медали завоевали Гаджимурад Джалалов и Азамат Хакулов.

Власов, который дебютировал в новой для себя весовой категории, является двукратным олимпийским чемпионом (в весах до 74 кг и до 75 кг), трехкратным чемпионом мира, двукратным чемпионом Европы.

В весовой категории до 59 кг победу одержал Степан Марянян, в финале оказавшийся сильнее Мингияна Семенова, бронзовые медали у Ибрагима Лабазанова и Ивана Татаринова.

В весе до 66 кг чемпионом России стал Заур Кабалоев, серебро завоевал Павел Салеев, бронзу — Ален Мирзоян и Азамат Ахмедов. Сергей Семенов стал победителем первенства страны в весовой категории до 130 кг, в финале он одолел Ислама Магомедова, бронзовыми призерами стали Виталий Щур и Лом-Али Акаев.
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