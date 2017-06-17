Марянян и Кабалоев стали чемпионами России по греко-римской борьбе

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В весе до 59 кг золото завоевал Степан Марянян, по последнему действию взяв верх в финале над Мингияном Семёновым. Бронзовыми призерами стали Ибрагим Лабазанов и Иван Татаринов.

В категории до 66 кг первенствовал Заур Кабалоев, поборовший в финале Павла Салеева со счётом 3:1. Бронзовые медали завоевали Ален Мирзоян и Азамат Ахмедов.

Греко-римская борьба. Чемпионат России. Владимир

До 59 кг

1. Степан Марянян (Краснодарский край — Московская обл.).

2. Мингиян Семенов (Красноярский край).

3. Ибрагим Лабазанов (Санкт-Петербург — Ростовская обл.) и Иван Татаринов (Новосибирская обл.).

До 66 кг