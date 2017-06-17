Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/wrestling/30106296/
17 июня 2017, 20:05 | Летние: Борьба | Чемпионат.com

Марянян и Кабалоев стали чемпионами России по греко-римской борьбе

На чемпионате России по греко-римской борьбе во Владимире определились победители в весовых категориях до 59 кг и до 66 кг.

На чемпионате России по <nobr>греко-римской</nobr> борьбе во Владимире определились победители в весовых категориях до 59 кг и до 66 кг. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В весе до 59 кг золото завоевал Степан Марянян, по последнему действию взяв верх в финале над Мингияном Семёновым. Бронзовыми призерами стали Ибрагим Лабазанов и Иван Татаринов.

В категории до 66 кг первенствовал Заур Кабалоев, поборовший в финале Павла Салеева со счётом 3:1. Бронзовые медали завоевали Ален Мирзоян и Азамат Ахмедов.

Греко-римская борьба. Чемпионат России. Владимир
До 59 кг

1. Степан Марянян (Краснодарский край — Московская обл.).
2. Мингиян Семенов (Красноярский край).
3. Ибрагим Лабазанов (Санкт-Петербург — Ростовская обл.) и Иван Татаринов (Новосибирская обл.).

До 66 кг

1. Заур Кабалоев (Мордовия — РСО-Алания).
2. Павел Салеев (Москва — Владимирская обл.).
3. Ален Мирзоян (Ямало-Ненецкий АО) и Азамат Ахмедов (Свердловская обл. — Ямало-Ненецкий АО).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Борьбы

Еще 7 новостей  Все новости
13 июня

Музы обладателей Кубка Стэнли—2017. Жёны и подруги игроков «Питтсбурга»

Красота дня. Жена Валерия Карпина – Дарья Гордеева

Тест. Вор, легенда, рекордсмен. Кто этот футболист?