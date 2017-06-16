Муса Евлоев стал чемпионом России по греко-римской борьбе в весе до 98 кг

В финальной схватке спортсмен победил Александра Головина, бронзовые медали завоевали Никита Мельников и Кантемир Магомедов.

В весовой категории до 85 кг победу одержал Сосруко Кодзоков, в финале оказавшийся сильнее Евгения Салеева, бронзовые медали у Алексея Мишина и Алана Остаева. В весе до 75 кг чемпионом России стал Александр Чехиркин, серебро завоевал Ильяс Магамадов, бронзу — Ахмед Кайцуков и Дмитрий Петайкин. Адам Курак стал победителем первенства страны в весовой категории до 71 кг, в финале он одолел Абязида Манцигова, бронзовыми призерами стали Ренат Ахмедов и Гарик Гюлумян.

Чемпионат России завершится 17 июня.