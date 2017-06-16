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16 июня 2017, 20:38 | Летние: Борьба | ТАСС

Муса Евлоев стал чемпионом России по греко-римской борьбе в весе до 98 кг

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Муса Евлоев стал победителем чемпионата России по греко-римской борьбе в весовой категории до 98 кг. Турнир проходит во Владимире.

В финальной схватке спортсмен победил Александра Головина, бронзовые медали завоевали Никита Мельников и Кантемир Магомедов.

В весовой категории до 85 кг победу одержал Сосруко Кодзоков, в финале оказавшийся сильнее Евгения Салеева, бронзовые медали у Алексея Мишина и Алана Остаева. В весе до 75 кг чемпионом России стал Александр Чехиркин, серебро завоевал Ильяс Магамадов, бронзу — Ахмед Кайцуков и Дмитрий Петайкин. Адам Курак стал победителем первенства страны в весовой категории до 71 кг, в финале он одолел Абязида Манцигова, бронзовыми призерами стали Ренат Ахмедов и Гарик Гюлумян.

Чемпионат России завершится 17 июня.
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Состав сборной РФ по греко-римской борьбе на ЧМ определится после международных турниров

Состав сборной РФ по греко-римской борьбе на ЧМ определится после международных турниров

ВЛАДИМИР, 16 июня. /Корр. ТАСС Анна Устинова/. Окончательное решение по включению спортсменов в состав сборной России по греко-римской борьбе для участия в чемпионате мира будет принято по итогам их выступления в ряде международных турниров. Об этом на открытии чемпионата страны во Владимире заявил президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.
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