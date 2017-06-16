Состав сборной РФ по греко-римской борьбе на ЧМ определится после международных турниров
ВЛАДИМИР, 16 июня. /Корр. ТАСС Анна Устинова/. Окончательное решение по включению спортсменов в состав сборной России по
греко-римской борьбе для участия в чемпионате мира будет принято по итогам их выступления в ряде международных турниров. Об этом на открытии чемпионата страны во Владимире заявил президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.
«Формируется состав сборной, мы в преддверии отбора и участия в чемпионате мира, который пройдет в августе в Париже. Еще ребятам предстоит
По итогам первых финалов сильнейшим в весовой категории до 71 кг стал Адам Курак (Красноярский край), который в упорной схватке победил хозяина соревнований Абуязида Манцигова (Владимирская область — Чеченская республика). В категории до 75 кг победителем стал Александр Чехиркин (Ростовская обл. — Москва).
Чемпионат России по
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