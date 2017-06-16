Состав сборной РФ по греко-римской борьбе на ЧМ определится после международных турниров

«Формируется состав сборной, мы в преддверии отбора и участия в чемпионате мира, который пройдет в августе в Париже. Еще ребятам предстоит учебно-тренировочная работа, еще и будет предложен главным тренером и тренерским штабом целый ряд международных турниров, где они обязаны доказать свою состоятельность, и только после этого будет определен уже состав», — сказал Мамиашвили.

По итогам первых финалов сильнейшим в весовой категории до 71 кг стал Адам Курак (Красноярский край), который в упорной схватке победил хозяина соревнований Абуязида Манцигова (Владимирская область — Чеченская республика). В категории до 75 кг победителем стал Александр Чехиркин (Ростовская обл. — Москва).