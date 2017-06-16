Глава ФСБР предложил изолировать агрессивных болельщиков от просмотра соревнований

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

12 июня схватки чемпионата России по вольной борьбе в Назрани были на время приостановлены по причине агрессивного поведения болельщиков, которые выбежали на ковер из-за несогласия с решениями судей. Действия хулиганов были быстро пресечены силами волонтеров и службы безопасности турнира.

«Такие вещи попирают все наши законы гостеприимства и пребывания в гостях, те люди наплевали на это все, если их можно назвать людьми. Поэтому я надеюсь, что уроки мы извлекаем, от таких псевдоболельщиков мы будем избавляться. По возможности, естественно, изолировать их от просмотра таких чемпионатов», — заявил Мамиашвили.

В пятницу глава ФСБР принял участие в открытии чемпионата России по греко-римской борьбе во Владимире.

«Я надеюсь, что здесь традиции немножко другие и публика приходит сюда сопереживать и болеть. А такие эпизоды, которые вы видели, к сожалению, провоцируют люди, которые на мероприятие приходят не для того, чтобы объективно поболеть, посочувствовать проигравшему и поздравить победителей, а для того, чтобы просто заниматься провокациями», — добавил Мамиашвили.