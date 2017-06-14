Мамиашвили поблагодарил Евкурова за организацию чемпионата России по борьбе в Назрани
НАЗРАНЬ, 14 июня. /Спец. корр. ТАСС Вероника Советова/. Глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили поблагодарил главу республики Ингушетия
Юнус-Бека Евкурова за блестящее проведение чемпионата России по вольной борьбе в Назрани.
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«Вся борцовская дружина благодарна главе Ингушетии за блестящий чемпионат, — заявил Мамиашвили. — То, что он делает — это и называется патриотизм и верность своему народу, своей истории. Год назад чемпионат России по греко- римской борьбе прошел на Кавказе, в Чечне, и это стало эталоном организации, теперь в Ингушетии мы увидели такой накал борьбы. Это то, к чему должен стремиться наш вид спорта».
Чемпионат России прошел в Назрани с 12 по 14 июня.
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