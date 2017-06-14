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14 июня 2017, 19:54 | Летние: Борьба | ТАСС

Олимпийский чемпион по вольной борьбе Садулаев выиграл ЧР в новом для себя весе

НАЗРАНЬ, 14 июня. /Спец. корр. ТАСС Вероника Советова/. Олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев стал победителем чемпионата России в Назрани, где он дебютировал в новой весовой категории до 97 кг.

В финальной схватке спортсмен одержал победу над Владиславом <span class=error>Байцаевым</span> со счетом 8:7. Увеличить
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В финальной схватке спортсмен одержал победу над Владиславом Байцаевым со счетом 8:7. Бронзовые медали завоевали Юрий Белоновский и Расул Магомедов.

Садулаев является победителем Олимпиады в Рио-де- Жанейро, двух чемпионатов мира в Ташкенте и Лас-Вегасе и многих других турниров в весовой категории до 86 кг, в Назрани он был легче практически всех своих соперников — его вес на момент выступления был 95−96 кг. Это не помешало «Русскому танку», как его называют иностранные соперники, досрочно выиграть все поединки чемпионата, не отдав соперникам по новой весовой категории ни балла.

В первой схватке он выиграл у Юрия Белоновского — 10:0, затем у Умара Кулдева — 12:0, в четвертьфинале со счетом 10:0 он быстро разобрался со Станиславом Гаджиевым, а в полуфинале со счетом 11:0 также досрочно выиграл у Тамерлана Расуева.

Чемпионат России проходил в Назрани 12—14 июня.
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