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14 июня 2017, 15:46 | Летние: Борьба | Р-Спорт

Ислам-Бека Альбиев пропустит ЧР по греко-римской борьбе и вернется на ковер в июле

МОСКВА, 14 июн — Р-Спорт. Борец Ислам-Бека Альбиев сообщил, что не выступит на чемпионате России по греко-римской борьбе из-за реабилитации после травмы и вернется к соревнованиям в июле.

Чемпионат России по греко-римской борьбе пройдет во Владимире с 16 по 17 июня. Альбиев является олимпийским чемпионом Игр-2008 в Пекине, а также чемпионом мира-2009 и пятикратным чемпионом страны. Борец сначала выступал в весовой категории до 60 кг, в которой и завоевал золото ЧМ и ОИ, а после перешел в категорию до 66 кг.

«Многие спрашивают про моё участие в чемпионате России во Владимире. Я готовился и был в оптимальной форме, но по ряду причин я вынужден пропустить этот старт. Этот вопрос я обсудил с главным тренером страны Гоги Когуашвили, и мы решили, что пропустить этот чемпионат будет целесообразно. Спасибо всем, кто болеет и переживает. Моя реабилитация заканчивается в июле. Победы ещё впереди», — написал Альбиев в своем Instagram.
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