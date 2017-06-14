Ислам-Бека Альбиев пропустит ЧР по греко-римской борьбе и вернется на ковер в июле
МОСКВА, 14 июн —
Р-Спорт. Борец Ислам-Бека Альбиев сообщил, что не выступит на чемпионате России по греко-римской борьбе из-за реабилитации после травмы и вернется к соревнованиям в июле.
Чемпионат России по
«Многие спрашивают про моё участие в чемпионате России во Владимире. Я готовился и был в оптимальной форме, но по ряду причин я вынужден пропустить этот старт. Этот вопрос я обсудил с главным тренером страны Гоги Когуашвили, и мы решили, что пропустить этот чемпионат будет целесообразно. Спасибо всем, кто болеет и переживает. Моя реабилитация заканчивается в июле. Победы ещё впереди», — написал Альбиев в своем Instagram.
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