Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/wrestling/30072261/
14 июня 2017, 15:44 | Летние: Борьба | ТАСС

Болельщики вновь попытались сорвать чемпионат России по вольной борьбе в Назрани

НАЗРАНЬ, 14 июня. /Спец. корр. ТАСС Вероника Советова/. Болельщики вновь попытались учинить беспорядки на чемпионате России по вольной борьбе в Назрани, как и два дня назад. Служба безопасности турнира справилась с зачинщиками меньше чем за минуту, передает корреспондент ТАСС с места событий.

<em>НАЗРАНЬ 14 июня. /Спец. корр. ТАСС Вероника <span class=error>Советова</span>/. </em>Болельщики вновь попытались учинить беспорядки на чемпионате России по вольной борьбе в Назрани как и два дня назад. Служба безопасности турнира справилась с зачинщиками меньше чем за минуту передает корреспондент ТАСС с места событий. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Инцидент случился в конце схватки Хетика Цаболова (Московская область, Алания) и Расула Шапиева (Москва). Шапиев повел в счете 1:0, затем довел счет до 6:0, на 4-й минуте поединка Цаболов провел несколько результативных приемов и выиграл схватку досрочно — 14:6.

Первыми на ковер выскочили секунданты, затем прорваться на площадку соревнований попыталась часть болельщиков. Попытки сорвать соревнования были оперативно предотвращены, на это потребовалось не более полутора-двух минут. Зачинщики произошедшего покинули место проведения чемпионата.

Подобный эпизод произошел в первый день соревнований, во время схватки Заурбека Сидакова (Ханты-Мансийский округ, Алания) и Магомедхабиба Кадимагомедова (Дагестан), которая завершилась победой последнего.

После произошедшего президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили заявил ТАСС, что ФСБР в срочном порядке приступит к созданию собственной системы паспорта болельщика на примере футбольного Fan ID к Кубку конфедераций и чемпионату мира.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Борьбы

Ислам-Бека Альбиев пропустит ЧР по греко-римской борьбе и вернется на ковер в июле

МОСКВА, 14 июн — Р-Спорт. Борец Ислам-Бека Альбиев сообщил, что не выступит на чемпионате России по греко-римской борьбе из-за реабилитации после травмы и вернется к соревнованиям в июле.
Еще 7 новостей  Все новости
14 июня

Федерация бокса России имела гарантии организаторов об участии Кушиташвили в ЧЕ

Пробежка под овации: футболисты сборной России провели открытую тренировку в Москве

"Кайрат" не получал от "Зенита" предложений о покупке Аршавина