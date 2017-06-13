Угуев выиграл чемпионат России по вольной борьбе в весе до 57 кг
НАЗРАНЬ, 13 июня. /ТАСС/. Завур Угуев из Дагестана стал чемпионом России по вольной борьбе в весовой категории до 57 кг. Соревнования проходят в Назрани.
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В финальной схватке Угуев был сильнее другого представителя Дагестана Артема Гебекова. Поединок завершился со счетом 3:1.
Бронзовые медали в весовой категории до 57 кг завоевали Омак Сюрюн, победивший в схватке за третье место Хасанхусейна Батрутдинова (2:2, по последнему касанию), и Рамазан Ферзалиев, оказавшийся сильнее Дмитрия Аксенова (9:4).
Чемпионат России завершится 14 июня.
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