Казахстанские «классики» привезли пять медалей с турнира в Грузии

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На соревнованиях принимали участие спортсмены из Грузии, Ирана, Турции, Казахстана, США, Армении, Норвегии, Венгрии. В весовой категории 59 кг Мирамбек Айнагулов, преодолев всех своих соперников, стал победителем данного турнира. В первом поединке он выиграл турецкого борца, а после и грузина. В полуфинале он снова встретился с турецким борцом и победил его, а в финале в поединке с норвежцем Стигом Андре Бергием завоевал золото. Стоит отметить, что 33-летний норвежец в прошлом году на Олимпиаде в Рио был бронзовым призером.

В весовой категории 66 кг чемпионом стал Данияр Каленов. В финале он победил борца из США.

В весовой категории 75 кг, Максат Ережепов, уступив армянскому борцу Карапет Чаляну, завоевал серебряную медаль.

Бронзовые медали достались Даниялу Гаджиеву (80 кг) и Нурмахану Тиналиеву (130 кг).