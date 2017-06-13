Казахстанские «классики» привезли пять медалей с турнира в Грузии
Сборная Казахстана по
греко-римской борьбе привезла на родину пять медалей, завоеванных на турнире Гран-при имени Гиви Картозии и Вахтанга Балавадзе в городе Тбилиси (Грузия). В нашей копилке две золотых, одна серебряная, две бронзовых медалей.
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На соревнованиях принимали участие спортсмены из Грузии, Ирана, Турции, Казахстана, США, Армении, Норвегии, Венгрии. В весовой категории 59 кг Мирамбек Айнагулов, преодолев всех своих соперников, стал победителем данного турнира. В первом поединке он выиграл турецкого борца, а после и грузина. В полуфинале он снова встретился с турецким борцом и победил его, а в финале в поединке с норвежцем Стигом Андре Бергием завоевал золото. Стоит отметить, что 33-летний норвежец в прошлом году на Олимпиаде в Рио был бронзовым призером.
В весовой категории 66 кг чемпионом стал Данияр Каленов. В финале он победил борца из США.
В весовой категории 75 кг, Максат Ережепов, уступив армянскому борцу Карапет Чаляну, завоевал серебряную медаль.
Бронзовые медали достались Даниялу Гаджиеву (80 кг) и Нурмахану Тиналиеву (130 кг).
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