ФСБР намерена создать борцовскую систему FAN-ID по примеру футбольной
НАЗРАНЬ, 13 июня. /Спец. корр. ТАСС Вероника Советова/. Федерация спортивной борьбы России (ФСБР) намерена создать собственную систему паспортов болельщика (FAN-ID) по примеру той, которая введена на время проведения Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом ТАСС заявил президент ФСБР Михаил Мамиашвили после инцидента, произошедшего в Назрани во время чемпионата России по вольной борьбе.
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В понедельник схватки чемпионата были на время приостановлены по причине агрессивного поведения болельщиков, которые выбежали на ковер
«Думаю, пора воспользоваться опытом наших коллег из футбола и создать собственную систему, чтобы такого больше не повторялось, — заявил Мамиашвили. — Мы займемся этим в кратчайшие сроки».
Мамиашвили рассчитывает на то, что в оставшиеся дни чемпионата в Назрани подобные эпизоды не повторятся. «Рассчитываю, что оставшиеся дни чемпионата пройдут в самой теплой обстановке. Но, к сожалению, есть такая категория людей, которая ставит для себя задачу не поболеть, не поддержать, не разделить радость с братскими народами, у них другие задачи», — отметил глава ФСБР.
Паспорт болельщика является именным и оформляется бесплатно. FAN ID — обязательный документ для посещения матчей Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года, который необходимо получить после покупки билета на матчи. Создание документа направлено на повышение уровня безопасности проведения турнира для всех участников и зрителей. Благодаря автоматизированной системе на турниры не могут попасть лица, входящие в черный список за нарушение порядков на спортивные мероприятия.
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