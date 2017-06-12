Кадимагомедов стал чемпионом России по вольной борьбе в весе до 70 кг

В финальной схватке Кадимагомедов был сильнее Магомада Дибиргаджиева. Поединок завершился со счетом 2:1.

Бронзовые медали в весовой категории до 70 кг завоевали Давид Баев, победивший в схватке за третье место Алибека Акбаева (6:3), и Расул Джукаев, оказавшийся сильнее Заурбека Сидакова (3:2).

Ранее на чемпионате России был разыгран комплект медалей в весе до 61 кг. Чемпионом стал Гаджимурад Рашидов, серебро в активе Виктора Рассадина, бронза у Ислама Дудаева и Бекхана Гойгереева.

Ранее в понедельник схватки чемпионата были на время приостановлены по причине агрессивного поведения болельщиков, которые выбежали на ковер из-за несогласия с решениями судей. Инцидент произошел во время четвертьфинальной схватки Сидакова и Кадимагомедова, которая завершилась победой последнего. Позднее президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили извинился за поведение болельщиков и призвал руководителей делегаций нести ответственность за болельщиков своих регионов.

Чемпионат России завершится 14 июня.