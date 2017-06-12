Мамиашвили пригрозил перенести чемпионат России по борьбе на Северный полюс

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В понедельник схватки чемпионата были на время приостановлены по причине агрессивного поведения болельщиков, которые выбежали на ковер из-за несогласия с решениями судей. Инцидент произошел во время схватки Заурбека Сидакова (ХМАО-Алания) и Магомедхабиба Кадимагомедова (Дагестан), которая завершилась победой последнего.

«Мы знаем сколько сил вложено, как все готовились к этому турниру, — заявил Мамиашвили на экстренной встрече с руководителями команд, в которой принял участие глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров. — Сегодня День России! Если такое поведение — это единственный вариант решать вопросы, значит мы будем проводить чемпионаты на Северном полюсе».

Мамиашвили извинился за поведение болельщиков и призвал руководителей делегаций нести ответственность за болельщиков своих регионов.