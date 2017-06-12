Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/wrestling/30048435/
12 июня 2017, 12:13 | Летние: Борьба | Р-Спорт

Призер ЧМ по борьбе Чакаев решением судейской комиссии допущен до участия в ЧР

МОСКВА, 12 июн — Р-Спорт. Судейская комиссия совместно с руководством Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) допустила призера чемпионатов мира и Европы по борьбе Ахмеда Чакаева до участия в чемпионате России-2017 по вольной борьбе, несмотря на нарушение при взвешивании.

Чакаев, выступающий в весовой категории до 61 кг, не уложился в свой вес в положенное время. Он сразу же согнал вес до необходимого, однако вопрос его допуска до турнира решался отдельно. Борец допущен с последним номером жеребьевки.

«Я хочу подчеркнуть, что Ахмед Чакаев находится в весе, но вес он сделал на полторы минуты позже положенного. На совещании руководства ФСБР с судейской комиссией турнира было принято решение допустить Ахмеда Чакаева до чемпионата России, но он будет не вверху турнирной сетки, как предполагалось при жеребьевке, а внизу», — сказал глава ФСБР Михаил Мамиашвили, чьи слова приводятся на официальном сайте федерации.

Чакаев является многократным призером нескольких статусных турниров. Он выигрывал бронзу чемпионата мира-2016 и серебро чемпионата Европы-2017. Чемпионат России по вольной борьбе пройдет с 14 по 19 июня в Назрани.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Борьбы

Чемпионат России по вольной борьбе стартует в Назрани

Чемпионат России по вольной борьбе стартует в Назрани

НАЗРАНЬ, 12 июня. /Спец. корр. ТАСС Вероника Советова/. Чемпионат России по вольной борьбе стартует в понедельник 12 июня во Дворце спорта имени Берда Евлоева в столице Ингушетии. Для Республики Ингушетия, которая впервые принимает подобный турнир, предстоящий старт обещает стать настоящим событием, соревнования приурочены к 25-летию республики.
Еще 7 новостей  Все новости
8 июня

Красотка Эбигейл: фото 25-летней модели, которая ушла из спорта в кино

«Этот ад закончился»: гимнастка Дмитриева о разводе с Радуловым

Дзюба: вертолет перевернулся, началась паника, было нечем дышать