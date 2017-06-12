Призер ЧМ по борьбе Чакаев решением судейской комиссии допущен до участия в ЧР

Чакаев, выступающий в весовой категории до 61 кг, не уложился в свой вес в положенное время. Он сразу же согнал вес до необходимого, однако вопрос его допуска до турнира решался отдельно. Борец допущен с последним номером жеребьевки.

«Я хочу подчеркнуть, что Ахмед Чакаев находится в весе, но вес он сделал на полторы минуты позже положенного. На совещании руководства ФСБР с судейской комиссией турнира было принято решение допустить Ахмеда Чакаева до чемпионата России, но он будет не вверху турнирной сетки, как предполагалось при жеребьевке, а внизу», — сказал глава ФСБР Михаил Мамиашвили, чьи слова приводятся на официальном сайте федерации.

Чакаев является многократным призером нескольких статусных турниров. Он выигрывал бронзу чемпионата мира-2016 и серебро чемпионата Европы-2017. Чемпионат России по вольной борьбе пройдет с 14 по 19 июня в Назрани.