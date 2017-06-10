Валерия Коблова стала чемпионкой России по борьбе в весе до 58 кг

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В финальной схватке Коблова со счетом 6:2 победила Хадижат Муртузалиеву. Бронзовыми призерами в весе до 58 кг стали Алина Казымова и Ульяна Тукуренова.

В весовой категории до 75 килограмм золото завоевала Анжела Катаева. Также чемпионками России стали Ханум Велиева (до 69 кг), Валерия Лазинская (до 63 кг), Любовь Овчарова (до 60 кг), Мария Гурова (до 55 кг), Стальвира Оршуш (до 53 кг) и Дарья Лексина (до 48 кг).