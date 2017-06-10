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https://sport.mail.ru/news/wrestling/30040106/
10 июня 2017, 20:27 | Летние: Борьба | Р-Спорт

Лексина, Оршуш и Лазинская победили на чемпионате России по борьбе в Дагестане

МОСКВА, 10 июн — Р-Спорт. Стали известны призеры чемпионата России по женской борьбе, который прошел в Каспийске (Дагестан).

В финале весовой категории до 48 кг Дарья Лексина одолела Валерию Чепсаракову, а Стальвира Оршуш была сильнее Натальи Малышевой в весовой категории до 53 кг. Мария Гурова (до 55 кг) победила Нину Менкенову, Валерия Коблова (до 58 кг) была сильнее Хадижат Муртузалиевой, а Любовь Овчарова (до 60 кг) — Юлии Пронцевич.

Валерия Лазинская (до 63 кг), Ханум Велиева (до 69 кг) и Анжела Катаева (до 75 кг) в своих финалах побороли Инну Тражукову, Юлию Максимову и Алену Перепелкину соответственно.

Бронзовые награды у следующих спортсменок: Надежда Соколова и Анжелика Ветошкина (весовая категория до 48 кг), Любовь Сальникова и Екатерина Полещук (до 53 кг), Марина Симонян и Вероника Чумикова (до 55 кг), Алина Казымова и Ульяна Тукуренова (до 58 кг), Екатерина Балданова и Наталья Федосеева (до 60 кг), Татьяна Мякенькая и Анжела Фоменко (до 63 кг), Анастасия Братчикова и Кристина Еремина (до 69 кг), Кристина Дудаева и Алена Стародубцева (до 75 кг).
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