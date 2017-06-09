Победители чемпионата России по борьбе на поясах получат по 100 тыс. рублей от главы КЧР
ЧЕРКЕССК, 9 июня. /ТАСС/. Победители чемпионата России по борьбе на поясах, который открылся в пятницу в Карачаево- Черкесии, получат по 100 тысяч рублей — приз главы республики Рашида Темрезова. Об этом сообщил ТАСС вице- президент Федерации борьбы на поясах республики Энвер Булатов.
«На церемонии открытия объявили, что руководитель региона Рашид Темрезов учредил приз главы Карачаево- Черкесии по 100 тыс. рублей каждому победителю. В первый день чемпионата схватки пройдут в вольном стиле в 12 весовых категориях, пять из которых среди женщин. Завтра атлеты в семи весовых категориях будут бороться в классическом стиле», — сказал Булатов.
Чемпионат проходит в
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