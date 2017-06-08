Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/wrestling/30013011/
8 июня 2017, 10:51 | Летние: Борьба | Sports.kz

Трое казахстанцев вошли в рейтинг лучших молодых дзюдоистов мира

Международная федерация дзюдо (IJF) огласила новый рейтинг молодых дзюдоистов.

В рейтинг были включены представители Казахстана Магжан Шамшадин (55 кг), Мадияр Сембаев (73 кг) и Перизат Кадырбекова (70 кг).

Мужчины:

55 кг
Магжан Шамшадин — 4-й (300)
Бауыржан Нарбаев — 19-й (140)
Дамир Болатбеков — 43-й (60).

60 кг
Нурсултан Серали — 22-й (100)
Жасулан Отарбек — 36-й (64).

66 кг
Сунгат Жубаткан — 11-й (186)
Бауыржан Сагынгалиулы — 37-й (64).

73 кг
Мадияр Сембаев — 5-й (273)
Куан Барыс — 40-й (60).

+100 кг
Санжар Жаббаров — 31-й (40).

Женщины:

44 кг
Сайын Адия — 23-я (100).

48 кг
Абиба Абужыкынова — 11-я (163)
?алия Тынбаева — 44-я (40).

52 кг
Салтанат Султанбекова — 27-я (80).

-78 кг
Перизат Кадырбекова — 2-я (301).

+78 кг
Камила Берликаш — 41-я (20).

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Борьбы

Роман Власов на ЧР по греко-римской борьбе выступит в весовой категории до 80 кг

МОСКВА, 7 июн — Р-Спорт. Двукратный олимпийский чемпион Роман Власов выступит на чемпионате России по греко-римской борьбе в весовой категории до 80 кг, сообщается на сайте Федерации спортивной борьбы России.
Еще 7 новостей  Все новости
08 июня

Зарубежные СМИ впечатлены тем, как Головкина встретили в Караганде

Названы боксеры, с которыми боятся встретиться Головкин и «Канело»

В Караганде дети бежали за машиной, в которой ехал Головкин