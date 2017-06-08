Трое казахстанцев вошли в рейтинг лучших молодых дзюдоистов мира
Международная федерация дзюдо (IJF) огласила новый рейтинг молодых дзюдоистов.
В рейтинг были включены представители Казахстана Магжан Шамшадин (55 кг), Мадияр Сембаев (73 кг) и Перизат Кадырбекова (70 кг).
Мужчины:
55 кг
Магжан Шамшадин — 4-й (300)
Бауыржан Нарбаев — 19-й (140)
Дамир Болатбеков — 43-й (60).
60 кг
Нурсултан Серали — 22-й (100)
Жасулан Отарбек — 36-й (64).
66 кг
Сунгат Жубаткан — 11-й (186)
Бауыржан Сагынгалиулы — 37-й (64).
73 кг
Мадияр Сембаев — 5-й (273)
Куан Барыс — 40-й (60).
+100 кг
Санжар Жаббаров — 31-й (40).
Женщины:
44 кг
Сайын Адия — 23-я (100).
48 кг
Абиба Абужыкынова — 11-я (163)
?алия Тынбаева — 44-я (40).
52 кг
Салтанат Султанбекова — 27-я (80).
-78 кг
Перизат Кадырбекова — 2-я (301).
+78 кг
Камила Берликаш — 41-я (20).
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