Роман Власов на ЧР по греко-римской борьбе выступит в весовой категории до 80 кг
МОСКВА, 7 июн —
Р-Спорт. Двукратный олимпийский чемпион Роман Власов выступит на чемпионате России по греко-римской борьбе в весовой категории до 80 кг, сообщается на сайте Федерации спортивной борьбы России.
Чемпионат страны, который пройдет во Владимире
«Я прошел все сборы и принял решение бороться в весовой категории до 80 кг. Самому очень интересно, это новый вызов, новое испытание, новые соперники. Хочется проверить себя», — сказал Власов.
Борец, в августе 2016 года выигравший золотую медаль на Олимпийских играх в Бразилии в весовой категории до 75 килограммов, впоследствии принял участие только в одном турнире — мартовском Кубке мира в Иране.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter