Роман Власов на ЧР по греко-римской борьбе выступит в весовой категории до 80 кг

Чемпионат страны, который пройдет во Владимире 16—17 июня , станет этапом отбора к чемпионату мира-2017 ( 21—26 августа в Париже).

«Я прошел все сборы и принял решение бороться в весовой категории до 80 кг. Самому очень интересно, это новый вызов, новое испытание, новые соперники. Хочется проверить себя», — сказал Власов.

Борец, в августе 2016 года выигравший золотую медаль на Олимпийских играх в Бразилии в весовой категории до 75 килограммов, впоследствии принял участие только в одном турнире — мартовском Кубке мира в Иране.