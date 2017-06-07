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7 июня 2017, 13:20 | Летние: Борьба | Р-Спорт

Роман Власов на ЧР по греко-римской борьбе выступит в весовой категории до 80 кг

МОСКВА, 7 июн — Р-Спорт. Двукратный олимпийский чемпион Роман Власов выступит на чемпионате России по греко-римской борьбе в весовой категории до 80 кг, сообщается на сайте Федерации спортивной борьбы России.

Чемпионат страны, который пройдет во Владимире 16—17 июня, станет этапом отбора к чемпионату мира-2017 (21—26 августа в Париже).

«Я прошел все сборы и принял решение бороться в весовой категории до 80 кг. Самому очень интересно, это новый вызов, новое испытание, новые соперники. Хочется проверить себя», — сказал Власов.

Борец, в августе 2016 года выигравший золотую медаль на Олимпийских играх в Бразилии в весовой категории до 75 килограммов, впоследствии принял участие только в одном турнире — мартовском Кубке мира в Иране.
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