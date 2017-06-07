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7 июня 2017, 12:54 | Летние: Борьба | Чемпионат.com

Ологонова и Воробьёва занимают вторые места в новом рейтинге UWW

Объединённый мир борьбы представил новый рейтинг в женской борьбе.

Объединённый мир борьбы представил новый рейтинг в женской борьбе. Увеличить
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Две россиянки занимают вторые места — Ирина Ологонова (до 55 кг) и Наталья Воробьёва (до 69 кг). Любовь Овчарова (до 60 кг) располагается на третьей позиции.

Женская борьба. Мировой рейтинг Объединённого мира борьбы
До 55 кг
1. Маю Мукаида (Япония).
2. Ирина Ологонова (Россия).
3. Одунайо Адекуройе (Нигерия).

До 60 кг
1. Пеи Сюнрю (Китай).
2. Эллисон Раган (США).
3. Любовь Овчарова.

До 69 кг
1. Сара Досо (Япония).
2. Наталья Воробьёва (Россия).
3. Дженни Франссон (Швеция).
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