Чемпионат в формате «спорт плюс шоу»
В ближайшие две недели внимание всего мира борьбы будет приковано к России, где пройдут чемпионаты страны по женской, вольной и
греко-римской борьбе.
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Первыми,
ВОРОБЬЕВА: В КАСПИЙСК ПРИЛЕЧУ ОБЯЗАТЕЛЬНО
— Конечно, в Дагестане есть определенная часть населения, кому женская борьба не нравится. Но среди современной молодежи преобладают светские взгляды. За нашими выступлениями следят, нас уважают. В Дагестане вообще любят спорт, и чемпионат России станет для республики большим событием, — рассказала Милана Дадашева, которой предстоит подтвердить статус первого номера сборной России после неудачного выступления на чемпионате Европы.
Ее личный тренер Светлана Грачева считает проведение чемпионата России важным шагом для преодоления стереотипов. «Когда родители приводят ко мне свою девочку, они часто переживают, как она будет выглядеть в трико, как на это будут реагировать окружающие. Я всегда им говорю, что это нормально. И будет отлично, когда их дочь, внучка, сестра начнет выигрывать. Ведь она будет представлять Россию, Дагестан. Я надеюсь, в этом плане чемпионат России развеет все сомнения», — отметила Светлана Грачева.
Главными звездами турнира станут серебряный призер Олимпиады-2016 Валерия Коблова и чемпионки Европы-2017 Любовь Овчарова и Анастасия Братчикова. Победитель Олимпиады-2012 и серебряный призер Игр-2016 Наталья Воробьева тоже приедет в Каспийск, но только в качестве зрителя. «Три месяца тренировалась в хорошем графике, но затем здоровье внесло коррективы, обострились старые проблемы. Поэтому сейчас прохожу курс лечения, но в Каспийск обязательно прилечу», — рассказала Наталья Воробьева.
— Решение провести чемпионат России в Дагестане во многом продиктовано очевидным подъемом женской борьбы в республике. Мы хотим его поддержать и упрочить. Уверен, что трибуны будут заполнены любителями борьбы, — сказал первый
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Одной из особенностей турнира в Каспийске станет двухдневный формат соревнований. В первый день пройдут предварительные схватки во всех весовых категориях, во второй — финалы. Именно в таком формате будут проходить чемпионаты мира и Европы, начиная с 2018 года. 29 июня в
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