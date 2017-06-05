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5 июня 2017, 16:58 | Летние: Борьба | УНИАН

Украинские дзюдоисты завоевали полный комплект медалей на турнире в Румынии

Сборная Украины по дзюдо успешно выступила на первенстве European Judo Open 2017, завоевав в Бухаресте полный комплект медалей.

В общекомандном зачете у сборной Украины второе место. Увеличить
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У женщин главным успехом стало золото в категории + 78 кг, которое покорилось Галине Тарасовой. В финальной схватке украинка одолела соотечественницу Василину Кириченко. Бронзу в этом весе взяла еще одна дзюдоистка из Украины Анастасия Сапсай.

У мужчин чемпионом в весовой категории 66 кг из сборной Украины стал Геворг Хачатрян, который в финале разобрался с испанцем Альберто Гайтеро. Еще две бронзы украинцы взяли в двух категориях: до 100 кг третье место у Андрея Савицкого, а свыше 100 кг — у Андрея Колесника.

Эти успехи позволили сборной Украины занять второе место в общекомандном зачете, уступив лишь Франции, у которой 4 золота, 2 серебра и 3 бронзы, сообщает Sport Arena.

Напомним, в апреле чемпионами Европы стали украинский дзюдоист Георгий Зантарая и 16-летняя киевлянка Дарья Билодед.
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