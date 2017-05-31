ФСБР: Призёр Олимпийских игр Махов пропустит ЧР и вернётся на ковёр в 2018 году
Бронзовый призёр Олимпийских игр 2012 года, трёхкратный чемпион мира по вольной борьбе Билял Махов принял решение приостановить выступления на один сезон, сообщает официальный сайт Федерации спортивной борьбы России.
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Спортсмен планирует вернуться на ковёр в 2018 году.
«После Олимпийских игр — 2016 Махов взял паузу, в которую серьёзно задумался о том, стоит ли продолжать выступать или закончить карьеру. После длительного перерыва он для себя решил сделать ещё один заход на олимпийский цикл. Билял уже приступил к тренировкам и поддерживает форму, но выступать на чемпионатах России ни в вольной борьбе, ни в
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