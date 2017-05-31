Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/wrestling/29930550/
31 мая 2017, 13:43 | Летние: Борьба | Чемпионат.com

ФСБР: Призёр Олимпийских игр Махов пропустит ЧР и вернётся на ковёр в 2018 году

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2012 года, трёхкратный чемпион мира по вольной борьбе Билял Махов принял решение приостановить выступления на один сезон, сообщает официальный сайт Федерации спортивной борьбы России.

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2012 года трёхкратный чемпион мира по вольной борьбе <span class=error>Билял</span> Махов принял решение приостановить выступления на один сезон сообщает официальный сайт Федерации спортивной борьбы России. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Спортсмен планирует вернуться на ковёр в 2018 году.

«После Олимпийских игр — 2016 Махов взял паузу, в которую серьёзно задумался о том, стоит ли продолжать выступать или закончить карьеру. После длительного перерыва он для себя решил сделать ещё один заход на олимпийский цикл. Билял уже приступил к тренировкам и поддерживает форму, но выступать на чемпионатах России ни в вольной борьбе, ни в греко-римской он в этом году не планирует. Сейчас у него в планах залечить все травмы и вернуться на ковёр в 2018 году», — говорится в сообщении.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Борьбы

Серебряный призер ОИ-2016 борец Гедуев из-за травмы пропустит чемпионат России

Серебряный призер ОИ-2016 борец Гедуев из-за травмы пропустит чемпионат России

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Серебряный призер летних Олимпийских игр 2016 года в весе до 74 кг Аниуар Гедуев пропустит чемпионат России по борьбе. Об этом сообщает пресс-служба Федерации спортивной борьбы России.
Еще 7 новостей  Все новости
7 мая

Модель и косплеер. Одна из самых горячих девушек Канады

Роналду за 4,5 часа работы с компанией из Саудовской Аравии заплатили баснословную сумму

«Спартак» оштрафован за скандальный баннер про «Зенит». Фото