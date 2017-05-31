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31 мая 2017, 12:22 | Летние: Борьба | Sports.kz

Казахстанки завоевали несколько медалей на турнире по борьбе в Италии

В итальянском Сассари прошел международный турнир по борье среди взрослых, в котором приняли участие пятеро наших спортсменок, передает Kazakhstan Wrestling Online.

В итальянском <span class=error>Сассари</span> прошел международный турнир по <span class=error>борье</span> среди взрослых в котором приняли участие пятеро наших спортсменок передает Kazakhstan Wrestling <span class=stop>Online</span>. Увеличить
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В соревнованиях по женской борьбе выступили представительницы шести стран: Италия, Испания, Румыния, Канада, Великобритания и Казахстан.

Эльмира Сызыдкова в этот раз боролась в весе 75 кг. Провела четыре встречи, во всех одержала победу и завоевала «золото». Гулшахарат Таласова на первом месте в весовой категории 58 кг. В этом весе у нее была единственная соперница. Таласова без труда одолела хозяйку ковра.

Так же серебряные медали на счету Жулдыз Эшимовой (53 кг) и Аяулым Касымовой (60 кг), бронза у Ирины Борисовой.

По итогам турнира сборная Казахстана заняла второе место в командном зачете.

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