Казахстанки завоевали несколько медалей на турнире по борьбе в Италии
В итальянском Сассари прошел международный турнир по борье среди взрослых, в котором приняли участие пятеро наших спортсменок, передает Kazakhstan Wrestling Online.
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В соревнованиях по женской борьбе выступили представительницы шести стран: Италия, Испания, Румыния, Канада, Великобритания и Казахстан.
Эльмира Сызыдкова в этот раз боролась в весе 75 кг. Провела четыре встречи, во всех одержала победу и завоевала «золото». Гулшахарат Таласова на первом месте в весовой категории 58 кг. В этом весе у нее была единственная соперница. Таласова без труда одолела хозяйку ковра.
Так же серебряные медали на счету Жулдыз Эшимовой (53 кг) и Аяулым Касымовой (60 кг), бронза у Ирины Борисовой.
По итогам турнира сборная Казахстана заняла второе место в командном зачете.
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