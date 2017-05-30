Беимбет Канжанов завоевал золото на турнире по самбо в Париже

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На соревнованиях на татами стадиона Шарли в течении четырех дней были разыграны 29 комплектов наград среди юниоров, молодежи и взрослых. В составе сборной Казахстана отлично выступил мастер спорта международного класса, карагандинец Беимбет Канжанов, завоевав золотую медаль в весовой категории до 52 кг.26-летний самбист родился в п. Аксу-Аюлы Шетского района Карагандинской области, борьбой занимается 10 лет. В 2013 году завоевал титул чемпионом Азии в Сеуле и «серебро» Всемирной Универсиады в Казани, через два года стал чемпионом мира по самбо в Марокко.