Беимбет Канжанов завоевал золото на турнире по самбо в Париже
В Париже завершился международный турнир по самбо Grand Prix de Paris de Sambo с участием казахстанских спортсменов, сообщает Prosports.kz.
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На соревнованиях на татами стадиона Шарли в течении четырех дней были разыграны 29 комплектов наград среди юниоров, молодежи и взрослых. В составе сборной Казахстана отлично выступил мастер спорта международного класса, карагандинец Беимбет Канжанов, завоевав золотую медаль в весовой категории до 52 кг.26-летний самбист родился в п.
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