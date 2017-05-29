Казахстанский палуан попал в Книгу рекордов

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Казахстанский рекордсмен по силовому экстриму Сергей Цырульников попал в книгу рекордов Казахстана, сообщает Tengrinews.kz.

Цырульников сумел сдерживать четырех лошадей 11,7 секунд. Животные тянули канаты в разные в сторону, в то время как силач пытался справиться с тяжелой нагрузкой. На подготовку к подобному трюку казахстанец готовился восемь месяцев. Достижение атлета было вписано в Книгу рекордов Казахстана, также была отправлена заявка в Книгу рекордов Гиннеса.

«За последние 100 лет никто в мире не смог повторить этот рекорд. Были попытки, когда удерживали по две лошади, но четыре никто не пытался. Потому что это очень опасно для здоровья, спортсмены могут получить тяжелую травму или же попросту лошади могут оторвать руку. Есть данные, что случались летальные исходы. Номер очень опасный, но выполнимый, — заявил Цырульников.