Серебряный призер ОИ-2016 борец Гедуев из-за травмы пропустит чемпионат России
МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Серебряный призер летних Олимпийских игр 2016 года в весе до 74 кг Аниуар Гедуев пропустит чемпионат России по борьбе. Об этом сообщает
пресс-служба Федерации спортивной борьбы России.
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Отмечается, что 30-летний борец вольного стиля перенес операцию на ноге и не успеет восстановиться к началу соревнований, которые пройдут в Назрани
Гедуев также является бронзовым призером чемпионата мира, победителем Европейских игр, двукратным чемпионом Европы.
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