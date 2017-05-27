Дзюдоистка Гульжан Исанова принесла Казахстану бронзовую медаль ЧА-2017

В схватке за «бронзу» она победила Рахиму Юлдошову из Узбекистана.

Ранее золотым медалистом состязания стал Максим Раков (до 100 килограммов).

В первый день состязания казахстанцы добыли три медали: призерами стали Галбадрах Отгонцэцэг (до 48 килограммов), Елдос Жумаканов (до 66 килограммов) и Жансай Смагулов (до 73 килограммов). Сегодня, 27 мая, кроме Максима Ракова медали выиграли Зере Бектаскызы («бронза», до 70 килограммов) и Ислам Бозбаев (до 90 килограммов).

Таким образом, на счету казахстанской делегации семь медалей на континентальном турнире.

Напомним, континентальный турнир проходит в Гонконге. Казахстан на состязание отправил 18 спортсменов.