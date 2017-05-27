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27 мая 2017, 12:52 | Летние: Борьба | Sports.kz

Дзюдоист Раков выиграл «золото» чемпионата Азии-2017

Казахстанец Максим Раков стал чемпионом Азии по дзюдо в категории до 100 килограммов, пишет Sports.kz.

<span class=error>Казахстанец</span> Максим Раков стал чемпионом Азии по дзюдо в категории до 100 килограммов пишет Sports.kz. Увеличить
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На проходящем в Гонконге континентальном первенстве Максим в финале победил южнокорейского спортсмена Ким Хён Чхоля.

Данная награда стала первой медалью высшей пробы для Казахстана на текущем чемпионате.

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