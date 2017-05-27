Дзюдоист Раков выиграл «золото» чемпионата Азии-2017
Казахстанец Максим Раков стал чемпионом Азии по дзюдо в категории до 100 килограммов, пишет Sports.kz.
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На проходящем в Гонконге континентальном первенстве Максим в финале победил южнокорейского спортсмена Ким Хён Чхоля.
Данная награда стала первой медалью высшей пробы для Казахстана на текущем чемпионате.
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