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27 мая 2017, 12:22 | Летние: Борьба | Sports.kz

Дзюдоист Бозбаев уступил таджику в финале чемпионата Азии-2017

Казахстанский дзюдоист Ислам Бозбаев стал серебряным призером чемпионата Азии в Гонконге, сообщает Sports.kz.

Казахстанский дзюдоист Ислам <span class=error>Бозбаев</span> стал серебряным призером чемпионата Азии в Гонконге сообщает Sports.kz. Увеличить
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В финальном поединке весовой категории до 90 килограммов Бозбаев уступил прошлогоднему чемпиону континента таджику Комроншоху Устопириёну.

Ранее серебряные медали Первенства для нашей страны выиграли Отгонцэцэг Галбадрах и Елдос Жумаканов, «бронзу» взяли Жансай Смагулов и Зере Бектаскызы.

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