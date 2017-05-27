Дзюдоист Бозбаев уступил таджику в финале чемпионата Азии-2017
Казахстанский дзюдоист Ислам Бозбаев стал серебряным призером чемпионата Азии в Гонконге, сообщает Sports.kz.
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В финальном поединке весовой категории до 90 килограммов Бозбаев уступил прошлогоднему чемпиону континента таджику Комроншоху Устопириёну.
Ранее серебряные медали Первенства для нашей страны выиграли Отгонцэцэг Галбадрах и Елдос Жумаканов, «бронзу» взяли Жансай Смагулов и Зере Бектаскызы.
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