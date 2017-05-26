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26 мая 2017, 13:22 | Летние: Борьба | Sports.kz

Смагулов принес Казахстану «бронзу» чемпионата Азии-2017 по дзюдо

Казахстанский дзюдоист Жансай Смагулов завоевал бронзовую награду чемпионата Азии-2017 в Гонконге, сообщает Sports.kz.

Казахстанский дзюдоист <span class=error>Жансай</span> <span class=error>Смагулов</span> завоевал бронзовую награду чемпионата Азии-2017 в Гонконге сообщает Sports.kz. Увеличить
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В поединке за «бронзу» Смагулов «иппоном» одолел Мохаммада Мохаммади Бариманлу из Ирана.

Ранее Галбадрах Отгонцэцэг и Елдос Жумаканов выиграли серебряные медали первенства.

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