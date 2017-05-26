Смагулов принес Казахстану «бронзу» чемпионата Азии-2017 по дзюдо
Казахстанский дзюдоист Жансай Смагулов завоевал бронзовую награду чемпионата Азии-2017 в Гонконге, сообщает Sports.kz.
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В поединке за «бронзу» Смагулов «иппоном» одолел Мохаммада Мохаммади Бариманлу из Ирана.
Ранее Галбадрах Отгонцэцэг и Елдос Жумаканов выиграли серебряные медали первенства.
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