Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/wrestling/29878199/
26 мая 2017, 12:59 | Летние: Борьба | Vesti.kz

Казахстанская дзюдоистка Галбадрах проиграла сопернице из Монголии в финале чемпионата Азии

Казахстанская дзюдоистка Отгонцэцэг Галбадрах (до 48 килограммов) стала серебряным призером первенства Азии в Гонконге, передает корреспондент Vesti.kz.

Континентальный турнир стартовал в Гонконге. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В финальном поединке бронзовый призер Олимпиады-2016 и лидер мирового рейтинга уступила сопернице из Монголии — Урванцецег Мунхбат. Оппонентки встречались год назад в финале континентального первенства, но тогда сильнее была спортсменка из Казахстана.

В программу первого соревновательного дня заявлены и еще несколько отечественных спортсменов. Турнир завершится 28 мая.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Борьбы

Еще 7 новостей  Все новости
26 мая

Известный казахстанский промоутер дал прогноз на предстоящий бой Жанкоша Турарова

Дзюдоист Жансай Смагулов досрочной победой принес Казахстану третью медаль ЧА-2017

У Турарова есть хорошие перспективы. Не хотелось бы, чтобы он пошел по пути Ислама - Демьяненко