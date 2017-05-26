Казахстанская дзюдоистка Галбадрах проиграла сопернице из Монголии в финале чемпионата Азии

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В финальном поединке бронзовый призер Олимпиады-2016 и лидер мирового рейтинга уступила сопернице из Монголии — Урванцецег Мунхбат. Оппонентки встречались год назад в финале континентального первенства, но тогда сильнее была спортсменка из Казахстана.

В программу первого соревновательного дня заявлены и еще несколько отечественных спортсменов. Турнир завершится 28 мая.