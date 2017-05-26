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26 мая 2017, 12:58 | Летние: Борьба | Vesti.kz

Казахстанец Жумаканов проиграл призеру Олимпиады и стал серебряным медалистом ЧА-2017

Казахстанский дзюдоист Елдос Жумаканов (до 66 килограммов) стал серебряным призером чемпионата Азии, передает корреспондент Vesti.kz.

Ранее серебро принесла Отгонцэцэг Галбадрах. Увеличить
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В финальном поединке он проиграл чемпиону мира-2015 и серебряному призеру Олимпиады-2016 Ан Ба Улу из Южной Кореи.

Ранее «серебро» казахстанской делегации принесла призер Игр в Рио-де-Жанейро Отгонцэцэг Галбадрах (до 48 килограммов). В финале она уступила принципиальной сопернице — Урванцецег Мунхбат из Монголии.

Напомним, чемпионат Азии по дзюдо проходит в Гонконге и завершится 28 мая.

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