Казахстанец Жумаканов проиграл призеру Олимпиады и стал серебряным медалистом ЧА-2017
Казахстанский дзюдоист Елдос Жумаканов (до 66 килограммов) стал серебряным призером чемпионата Азии, передает корреспондент Vesti.kz.
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В финальном поединке он проиграл чемпиону мира-2015 и серебряному призеру Олимпиады-2016 Ан Ба Улу из Южной Кореи.
Ранее «серебро» казахстанской делегации принесла призер Игр в
Напомним, чемпионат Азии по дзюдо проходит в Гонконге и завершится 28 мая.
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