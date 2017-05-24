Шестаков: У самбо есть всё, чтобы стать олимпийским видом спорта

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В Минске с 19 по 21 мая прошел чемпионат Европы по самбо при поддержке компании «Роснефть». Во время турнира корреспондент «Известий» Азамат Бостанов пообщался с президентом Международной федерации самбо Василием Шестаковым и узнал у него об олимпийских перспективах популярной борьбы.

— Василий Борисович, поделитесь впечатлениями о чемпионате Европы в Минске. Вы довольны его организацией?

— Белоруссия не в первый раз проводит крупные спортивные турниры, а совсем скоро здесь пройдут и Европейские игры. Поэтому у меня никогда не было сомнений относительно высокого уровня организации нашего турнира. У меня нет никаких нареканий.

— В каких странах сейчас наиболее развит ваш вид спорта?

— Знаете, пока традиционно в самбо сильны спортсмены, которые представляют республики бывшего Советского Союза. Но уже появляются сильные представители из Румынии и Франции. Они уже становились и призерами, и чемпионами Европы. Я жду появления большего числа именно европейских спортсменов, которые будут показывать высокие результаты по самбо.

— Что нужно изменить, чтобы самбо развивалось не только в странах бывшего СССР, но и в Западной Европе, и по всему остальному миру?

— Для этого, конечно, нужно, чтобы на местах были энтузиасты, которые занимались бы этим и продвигали самбо. Такие люди сейчас есть, теперь нужно время — вырастить спортсмена за один год невозможно. Нужно как минимум пять лет для того, чтобы самбист начал соответствовать уровню чемпиона Европы. Поэтому мы ждем, что в ближайшее время очень сильные результаты будут показывать команды Франции, Италии, Испании. У Англии в свое время была очень сильная команда, и мы надеемся, в ближайшее время они смогут вернуть победные традиции. В целом есть оптимизм, мы ждем всплеска интереса к самбо в Европе и во всем мире.

— Идет множество разговоров, что самбо может стать олимпийским видом спорта. Как вы считаете, сколько времени на это может понадобиться?

— Надеюсь, в ближайшее время самбо будет признано Международным олимпийским комитетом (МОК). Но там несколько ступеней: сначала временное признание, потом постоянное, а уже потом — включение в программу. Я думаю, нам очень важно пройти первый этап, временное признание. Потому что в принципе все требования международного комитета мы выполнили.

— Как вы считаете, что может стать фактором, сдерживающим этот процесс?

— В самбо существует большое количество весовых категорий, и, соответственно, большое количество медалей, которые будут разыграны. У олимпийского комитета по этому поводу не возникало никаких вопросов, но мы понимаем, что эту тенденцию нужно менять. Поэтому на ближайшем конгрессе, который будет проходить в Сочи, мы, скорее всего, примем решение о сокращении весовых категорий у мужчин и женщин по боевому самбо до семи.

— Многие знаменитые спортсмены были выходцами из самбо. Например, Федор Емельяненко или Хабиб Нурмагомедов, который занимался самбо в детстве. Как думаете, стоит ли привлекать их для популяризации этого вида спорта среди простых ребят?

— Не просто стоит, мы их уже давно привлекаем. Федор Емельяненко является послом самбо в мире и, где это требуется, присутствует на мероприятиях и поддерживает самбо. Когда Федор выходит биться, всегда подчеркивает, что он чемпион мира именно по самбо и представляет этот вид спорта. То же делает и Хабиб Нурмагомедов. Если вы обратили внимание, он выходит в куртке самбиста. Поэтому я хочу сказать, что они помогают и поддерживают. Сейчас мы ведем переговоры с Нурмагомедовым, чтобы он продемонстрировал технику нашей борьбы в Никарагуа, где соберутся представители самбо всех панамериканских стран. Я думаю, что это реальный проект и он скоро будет осуществлен.

— Как складываются отношения Международной федерации самбо и Всемирного антидопингового агентства (ВАДА)?

— Проверки всех наших турниров проходят в соответствии с требованиями ВАДА. Хочу сказать, что у нас с ними хорошие отношения. У нас есть письмо от них, в котором сказано, что мы — одна из лучших федераций в плане борьбы с допингом. И я считаю, что российским спортивным федерациям надо было плотнее работать с ВАДА с самого начала допингового скандала, тогда бы у нас не было таких серьезных проблем.