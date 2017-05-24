Михаил Мамиашвили: Центр «Крымский» — наша ностальгия и гордость
Президент Федерации спортивной борьбы — о своих воспоминаниях, связанных с «Крымским», знаменитых тренерах, работавших на «Спартаке», и о перспективах возрожденного центра.
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Федеральный спортивный центр подготовки «Крымский», или «Спартак» (как его называли с момента основания — конца 50-х годов прошлого века), с самого начала своего создания был базой подготовки для многих советских спортсменов.
Новый скачок развития объект получил с реконструкцией, ставшей возможной благодаря Федеральной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016?2020 годы».
Президент Федерации спортивной борьбы Михаил Мамиашвили рассказал ТАСС о своих воспоминаниях, связанных с «Крымским», знаменитых тренерах, работавших на «Спартаке», и о перспективах возрожденного центра.
— Михаил Геразиевич, с какими эмоциями встретили новость в возрождении крымского центра?
— А с какими эмоциями это воспринимать, если это единственно правильное решение! «Спартак» — историческое место, с которым связаны важнейшие вехи отечественного спорта.
Только вслушайтесь в имена — Николай Васильевич Карполь, Геннадий Андреевич Сапунов, Виктор Михайлович Игуменов! Там с непобедимой командой киевских гандболисток работал Игорь Евдокимович Турчин. Все это великие люди, с которыми связаны самые жаркие и славные события нашего спорта.
— Правда, что спортсмены своими силами возводили некоторые объекты на «Спартаке»?
— Все так. Когда на территории начали строить 15-этажную гостиницу, мы на себе цемент и кирпичи таскали. Своими руками все делали. Помню, например, как пихты высаживали. А какой там климат, а продукты какие!
— Помнится, помимо стройки, у вас от жизни в Алуште оставались и печальные воспоминания?
— Да, там я перед Играми в Сеуле в 1987 году порвал «кресты». Такое не забудешь. Восстанавливался там же, недалеко — в госпитале Бурденко в Саках. С врачом мне очень повезло. А уникальный климат, безусловно, сыграл важную роль.
— Свои первые тренировки на «Спартаке» помните?
— Я был прикомандирован туда с командой Вооруженных сил — в составе основного резерва приехал. Мы работали на перспективу, тренировались с лидерами на правах
— То есть ваше становление как борца случилось именно в Крыму?
— Про становление расскажу такой эпизод. У нас был кросс на 3000 метров. Не знаю почему, но на старте мне причудилось, что задача всего на три круга. Понятное дело — рванул я как на 500 и спекся, начал останавливаться. Мне кричат: «ты что», «вперед», «давай». В общем, последние 50 метров практически без чувств бежал, а на финише — в обморок.
— Оклемались быстро?
— Конечно. Кстати, в тот же вечер я опять был на тренировке, на контрольной схватке. Послаблений нам никто не давал.
Тогда на общем построении наш тренер Геннадий Сапунов сказал: «Запомните сегодняшний день, сегодня родился борец». Сегодня не только я, многие те слова вспоминают.
— С какими чувствами сегодня приезжаете в «Крымский»?
— Для меня лично эта база не просто место наших
— Вы не так давно заявили, что наша сборная по спортивной борьбе будет готовиться к Играм в Токио в Крыму. Действительно так?
— Центр станет одной из основных баз для сборных, безусловно. Он традиционно принимал борцов нашей страны и в ближайшее время справедливо встанет в ряд со всеми основными тренировочными базами российских сборных.
Благодаря Федеральной целевой программе, у нас есть «Юг Спорт», «Новогорск» и «Озеро Круглое». А Алушта будет очень привлекательной с точки зрения подготовки. Уверен, что все будет достроено в нужные сроки.
Насколько я знаю, Министерство спорта заключило с Республикой Крым дополнительное соглашение, которое позволит заниматься в «Крымском» не только спортсменам сборных, но и жителям региона. А это немаловажный факт, согласитесь.
— Чем сейчас располагает комплекс?
— Собственным стадионом с натуральным покрытием, легкоатлетическим ядром, футбольным полем с синтетическим покрытием. «Крымский» оснащен двумя тренажерными залами, залом борьбы, бокса, игровым спортивным залом, а также площадкой для пляжного волейбола, теннисными кортами, и это далеко не полный перечень.
Проект реконструкции «Крымского» включает строительство открытого 50-метрового бассейна, новой гостиницы, медицинского центра и универсального зала. Объем инвестиций из федерального бюджета на эти цели составит 2,2 миллиарда рублей.
При этом уже сейчас центр «Крымский» используется в подготовке взрослых сборных России по стрельбе из лука и регби-7, а молодежные сборные России по спортивной борьбе уже получили в Алуште постоянную прописку.
ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016?2020 годы» реализуется Министерством спорта РФ в целях создания условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение конкурентоспособности российского спорта на международной спортивной арене, а также успешное проведение в Российской Федерации крупнейших международных спортивных соревнований.
Беседовала Вероника Советова.
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