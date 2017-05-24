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Федеральный спортивный центр подготовки «Крымский», или «Спартак» (как его называли с момента основания — конца 50-х годов прошлого века), с самого начала своего создания был базой подготовки для многих советских спортсменов.

Новый скачок развития объект получил с реконструкцией, ставшей возможной благодаря Федеральной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016?2020 годы».

Президент Федерации спортивной борьбы Михаил Мамиашвили рассказал ТАСС о своих воспоминаниях, связанных с «Крымским», знаменитых тренерах, работавших на «Спартаке», и о перспективах возрожденного центра.

— Михаил Геразиевич, с какими эмоциями встретили новость в возрождении крымского центра?

— А с какими эмоциями это воспринимать, если это единственно правильное решение! «Спартак» — историческое место, с которым связаны важнейшие вехи отечественного спорта.

Только вслушайтесь в имена — Николай Васильевич Карполь, Геннадий Андреевич Сапунов, Виктор Михайлович Игуменов! Там с непобедимой командой киевских гандболисток работал Игорь Евдокимович Турчин. Все это великие люди, с которыми связаны самые жаркие и славные события нашего спорта.

— Правда, что спортсмены своими силами возводили некоторые объекты на «Спартаке»?

— Все так. Когда на территории начали строить 15-этажную гостиницу, мы на себе цемент и кирпичи таскали. Своими руками все делали. Помню, например, как пихты высаживали. А какой там климат, а продукты какие!

— Помнится, помимо стройки, у вас от жизни в Алуште оставались и печальные воспоминания?

— Да, там я перед Играми в Сеуле в 1987 году порвал «кресты». Такое не забудешь. Восстанавливался там же, недалеко — в госпитале Бурденко в Саках. С врачом мне очень повезло. А уникальный климат, безусловно, сыграл важную роль.

— Свои первые тренировки на «Спартаке» помните?

— Я был прикомандирован туда с командой Вооруженных сил — в составе основного резерва приехал. Мы работали на перспективу, тренировались с лидерами на правах спарринг-партнеров, росли и набирались опыта. Это такая ответственность для нас была, ведь мы получали право выходить на один ковер с лучшими из лучших в мире.

— То есть ваше становление как борца случилось именно в Крыму?

— Про становление расскажу такой эпизод. У нас был кросс на 3000 метров. Не знаю почему, но на старте мне причудилось, что задача всего на три круга. Понятное дело — рванул я как на 500 и спекся, начал останавливаться. Мне кричат: «ты что», «вперед», «давай». В общем, последние 50 метров практически без чувств бежал, а на финише — в обморок.

— Оклемались быстро?

— Конечно. Кстати, в тот же вечер я опять был на тренировке, на контрольной схватке. Послаблений нам никто не давал.

Тогда на общем построении наш тренер Геннадий Сапунов сказал: «Запомните сегодняшний день, сегодня родился борец». Сегодня не только я, многие те слова вспоминают.

— С какими чувствами сегодня приезжаете в «Крымский»?

— Для меня лично эта база не просто место наших учебно-тренировочных сборов, это наш дом. И это не высокопарные слова. «Крымский» — это по-настоящему хорошая ностальгия вперемешку с гордостью. Там многим пришлось проходить становление.

— Вы не так давно заявили, что наша сборная по спортивной борьбе будет готовиться к Играм в Токио в Крыму. Действительно так?

— Центр станет одной из основных баз для сборных, безусловно. Он традиционно принимал борцов нашей страны и в ближайшее время справедливо встанет в ряд со всеми основными тренировочными базами российских сборных.

Благодаря Федеральной целевой программе, у нас есть «Юг Спорт», «Новогорск» и «Озеро Круглое». А Алушта будет очень привлекательной с точки зрения подготовки. Уверен, что все будет достроено в нужные сроки.

Насколько я знаю, Министерство спорта заключило с Республикой Крым дополнительное соглашение, которое позволит заниматься в «Крымском» не только спортсменам сборных, но и жителям региона. А это немаловажный факт, согласитесь.

— Чем сейчас располагает комплекс?

— Собственным стадионом с натуральным покрытием, легкоатлетическим ядром, футбольным полем с синтетическим покрытием. «Крымский» оснащен двумя тренажерными залами, залом борьбы, бокса, игровым спортивным залом, а также площадкой для пляжного волейбола, теннисными кортами, и это далеко не полный перечень.

Проект реконструкции «Крымского» включает строительство открытого 50-метрового бассейна, новой гостиницы, медицинского центра и универсального зала. Объем инвестиций из федерального бюджета на эти цели составит 2,2 миллиарда рублей.

При этом уже сейчас центр «Крымский» используется в подготовке взрослых сборных России по стрельбе из лука и регби-7, а молодежные сборные России по спортивной борьбе уже получили в Алуште постоянную прописку.

ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016?2020 годы» реализуется Министерством спорта РФ в целях создания условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение конкурентоспособности российского спорта на международной спортивной арене, а также успешное проведение в Российской Федерации крупнейших международных спортивных соревнований.

Беседовала Вероника Советова.