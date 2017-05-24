Спортсмены из 15 стран соберутся на юбилейный турнир по вольной борьбе в Гродно

Нынешние соревнования станут юбилейными, пятидесятыми по счету. «Традиционные и одни из старейших в Гродно соревнования давно стали значимым событием в жизни борьбы не только города или региона. В последние годы турнир собирает сильнейших борцов из Беларуси и стран-соседок», — отметил Евгений Ародь. Он подчеркнул, что в этом году старты в Гродно проходят в преддверии юниорского чемпионата Европы, поэтому многие рассматривают турнир в качестве одного из основных этапов подготовки. На ковре можно будет увидеть и состоявшихся, и будущих звезд борьбы, в том числе и перспективных гродненских спортсменов.

«Всего заявки подали около 200 борцов из Беларуси, России, Украины, Литвы, Латвии, Молдовы, Эстонии, Германии, Словакии, Армении, Турции и других стран. Привлекательности гродненскому турниру добавила также и то, что областной центр и окрестности иностранцы могут посещать на срок до пяти дней без визы. В частности, именно по безвизовому режиму в Беларусь въезжают команды из стран Балтии», — рассказал Евгений Ародь.

О юбилейном статусе турнира напомнит и необычная торжественная церемония, для участия в котором приглашены борцы, принимавшие участие в первых соревнованиях памяти Карбышева в 1967 году. Им вручат юбилейные медали и ценные подарки.