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24 мая 2017, 8:17 | Летние: Борьба | БЕЛТА

Спортсмены из 15 стран соберутся на юбилейный турнир по вольной борьбе в Гродно

24 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены из 15 стран соберутся в Гродно 26—27 мая на международный турнир памяти Героя Советского Союза генерала-лейтенанта Дмитрия Карбышева по вольной борьбе. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил заместитель начальника отдела образования, спорта и туризма Гродненского горисполкома Евгений Ародь.

Нынешние соревнования станут юбилейными, пятидесятыми по счету. «Традиционные и одни из старейших в Гродно соревнования давно стали значимым событием в жизни борьбы не только города или региона. В последние годы турнир собирает сильнейших борцов из Беларуси и стран-соседок», — отметил Евгений Ародь. Он подчеркнул, что в этом году старты в Гродно проходят в преддверии юниорского чемпионата Европы, поэтому многие рассматривают турнир в качестве одного из основных этапов подготовки. На ковре можно будет увидеть и состоявшихся, и будущих звезд борьбы, в том числе и перспективных гродненских спортсменов.

«Всего заявки подали около 200 борцов из Беларуси, России, Украины, Литвы, Латвии, Молдовы, Эстонии, Германии, Словакии, Армении, Турции и других стран. Привлекательности гродненскому турниру добавила также и то, что областной центр и окрестности иностранцы могут посещать на срок до пяти дней без визы. В частности, именно по безвизовому режиму в Беларусь въезжают команды из стран Балтии», — рассказал Евгений Ародь.

О юбилейном статусе турнира напомнит и необычная торжественная церемония, для участия в котором приглашены борцы, принимавшие участие в первых соревнованиях памяти Карбышева в 1967 году. Им вручат юбилейные медали и ценные подарки.

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