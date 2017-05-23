Карелин: В региональном обществе не формируют положительный имидж борца

Карелин в рамках международного турнира «Всемирные игры юных соотечественников» провёл мастер-класс на «Дне самбо».

«Я отношу это к какой-то определённой организационной растерянности. Союза не стало, пропаганда исчезла, традиционный набор ценностей подвергся ревизии, если угодно — пересмотру. Всё настойчивее начали говорить о том, что правильнее заниматься там, где есть высокие бюджеты, дорогостоящие контракты. Поймите, я не противопоставляю один спорт другому. Вот, к примеру, баскетбол или волейбол, если брать ваш регион. Почему волейбол есть в Татарстане и мужской, и женский? Конечно, то, что делает Алекно, тренируя «Зенит», — это выше всяких похвал. Но почему в республике решили, что в игровые виды надо идти, а в борьбу не нужно? Отчасти, наверное, потому, что за победителей болеть всегда интересно и выгодно. И естественно, постепенно при такой политике борьба отходит на второй, если не на третий план.