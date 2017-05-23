Карелин: В региональном обществе не формируют положительный имидж борца
Трёхкратный олимпийский чемпион по борьбе, депутат Госдумы РФ Александр Карелин во время визита в Казань рассказал об основных трудностях, которые надо преодолеть, чтобы возродить утраченную школу борьбы в регионе.
Карелин в рамках международного турнира «Всемирные игры юных соотечественников» провёл
«Я отношу это к
Но это одна сторона вопроса. Я, например, считаю, подобные вопросы — это вопросы не только государственные, а в равной степени профсоюзные и общественные. В региональном обществе не формируют положительный имидж борца. Нет моды на занятия борьбой. Вот даже здесь. Если посмотреть: в этом зале борцов человек 15. Но все они ушли из вида спорта. Они носят на себе характерные стереотипные признаки борцов — толстые шеи, сломанные уши, да. Но
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