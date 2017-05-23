Казахстанские «вольники» стали третьими на турнире в Дагестане
Сборная Казахстана по вольной борьбе заняла третье место на Мемориале Ахмеда Абдулмеджидова в Дагестане, пишет Kazakhstan Wrestling Online.
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Выиграли турнир
Результаты встреч сборной Казахстана на турнире в формате «стенка на стенку»:
Предварительные матчи
Группа А.
Дагестан — Казахстан 5:1
57 кг. Артем Гебеков — Жандос Исмайлов 3:0
65 кг. Магомед Курбаналиев — Ильяс Жумай 10:0
74 кг. Ахмед Гаджимагомедов — Болат Сакаев 10:8
86 кг. Шамиль Кудиямагомедов — Адилет Давлумбаев 11:6
97 кг. Магомедхан Магомедов — Мамед Ибрагимов 6:2
125 кг. Магомедгаджи Нурасулов — Даулет Шабанбай 4:12.
Казахстан — Азербайджан 4:2
57 кг. Жандос Исмайлов — Мирджалал Гасанзаде 8:8 (-:+)
65 кг. Ильяс Жумай — Джошкун Азимов 6:6 (-:+)
74 кг. Болат Сакаев — Исмаил Абдулаев 10:0
86 кг. Адилет Давлумбаев — Гаджимурад Магомедсаидов 9:6
97 кг. Мамед Ибрагимов — Алимагомед Алихмаев 3:3 (±)
125 кг. Даулет Шабанбай — Умар Исраилов 2:2 (±).
Казахстан — Узбекистан 6:0
57 кг. Жандос Исмайлов — Махмут Шовкатов 12:2
65 кг. Ильяс Жумай — Форкад Фарманов 10:5
74 кг. Болат Сакаев — Мухаммадали Мухтаров 10:0
86 кг. Адилет Давлумбаев — Арсенали Мусалалиев 10:10 (±)
97 кг. Мамед Ибрагимов — Бахадур Аслонов 10:0
125 кг. Даулет Шабанбай — Магомед Муртазалиев +: — (туше).
Матч за третье место.
Казахстан — Беларусь 3:3 (±)
57 кг. Жандос Исмайлов — Асадула Лачинов 3:4
65 кг. Ильяс Жумай — Гусейн Шахбанов 10:0
74 кг. Данияр Кайсанов — Али Шабанов 1:3
86 кг. Адилет Давлумбаев — Омаргаджи Магомедов 5:8
97 кг. Мамед Ибрагимов — Магомедгаджи Нуров 1:1 (±)
125 кг. Даулет Шабанбай — Магомедамиль Гусейнов 5:2.
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