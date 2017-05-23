Белорусская дзюдоистка Марина Слуцкая возглавила мировой рейтинг в весовой категории свыше 78 кг

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Международная федерация этого вида спорта опубликовала топ-лист, в котором белорусская спортсменка занимает первое место, набрав 2800 очков. В тройке лидеров также японка Сара Асахина — 2650 баллов и Кайра Сайит из Турции — 2556.