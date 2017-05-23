Белорусская дзюдоистка Марина Слуцкая возглавила мировой рейтинг в весовой категории свыше 78 кг
23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская дзюдоистка Марина Слуцкая возглавила мировой рейтинг в весовой категории свыше 78 кг, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Возглавить мировой рейтинг белоруске удалось благодаря успешному выступлению в ходе сезона. На чемпионате Европы в Варшаве в апреле она завоевала золотую медаль. Марина Слуцкая также победила на этапах
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