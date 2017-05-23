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23 мая 2017, 12:53 | Летние: Борьба | БЕЛТА

Белорусская дзюдоистка Марина Слуцкая возглавила мировой рейтинг в весовой категории свыше 78 кг

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская дзюдоистка Марина Слуцкая возглавила мировой рейтинг в весовой категории свыше 78 кг, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусская спортсменка занимает первое место набрав 2800 очков. В тройке лидеров также японка <span class=error>Сара</span> <span class=error>Асахина</span> — 2650 баллов и <span class=error>Кайра</span> <span class=error>Сайит</span> из Турции — 2556. Увеличить
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Международная федерация этого вида спорта опубликовала топ-лист, в котором белорусская спортсменка занимает первое место, набрав 2800 очков. В тройке лидеров также японка Сара Асахина — 2650 баллов и Кайра Сайит из Турции — 2556.

Возглавить мировой рейтинг белоруске удалось благодаря успешному выступлению в ходе сезона. На чемпионате Европы в Варшаве в апреле она завоевала золотую медаль. Марина Слуцкая также победила на этапах Гран-при в Тбилиси и Праге, заняла третье место на международном турнире в Екатеринбурге. На соревнованиях в России в поединке за бронзовую награду белоруска была сильнее Ларисы Черич из Боснии и Герцеговины, которая в мировом рейтинге занимает четвертое место.

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