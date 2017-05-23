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23 мая 2017, 10:58 | Летние: Борьба | ТАСС

Путин направил приветствие участникам турнира по дзюдо памяти Рахлина

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям V Международного юношеского турнира по дзюдо памяти заслуженного тренера России А. С. Рахлина. Текст телеграммы опубликован сегодня на сайте Кремля.

<em>МОСКВА 23 мая. /ТАСС/. </em>Президент РФ Владимир <span class=error>Путин</span> направил приветствие участникам организаторам и гостям V Международного юношеского турнира по дзюдо памяти заслуженного тренера России А. С. <span class=error>Рахлина</span>. Текст телеграммы опубликован сегодня на сайте Кремля. Увеличить
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«Отмечу, что проведение таких массовых юношеских мероприятий, каким по праву является ваш турнир, — важное и очень нужное дело. Ведь они приобщают молодежь к ценностям здорового и активного образа жизни, закаляют характер и волю», — говорится в телеграмме.

Президент подчеркнул, что проведение подобных турниров помогает сохранять педагогическое и творческое наследие Анатолия Рахлина — «выдающегося тренера и наставника, который многое сделал для популяризации дзюдо в нашей стране, воспитал целую плеяду талантливых спортсменов». Путин пожелал участникам, гостям и организаторам турнира успехов, удачи и всего наилучшего.

Турнир проводится в Санкт-Петербурге с 2013 года. За 50 лет тренерской деятельности Рахлин подготовил более 100 мастеров спорта по дзюдо. Среди его воспитанников президент РФ Владимир Путин, Аркадий и Борис Ротенберги, Василий Шестаков и другие. Рахлин скончался в августе 2013 года в возрасте 75 лет.
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