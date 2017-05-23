Путин направил приветствие участникам турнира по дзюдо памяти Рахлина

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«Отмечу, что проведение таких массовых юношеских мероприятий, каким по праву является ваш турнир, — важное и очень нужное дело. Ведь они приобщают молодежь к ценностям здорового и активного образа жизни, закаляют характер и волю», — говорится в телеграмме.

Президент подчеркнул, что проведение подобных турниров помогает сохранять педагогическое и творческое наследие Анатолия Рахлина — «выдающегося тренера и наставника, который многое сделал для популяризации дзюдо в нашей стране, воспитал целую плеяду талантливых спортсменов». Путин пожелал участникам, гостям и организаторам турнира успехов, удачи и всего наилучшего.