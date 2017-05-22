ЧЕ по самбо в Минске: география медалистов растет, но россияне вновь безоговорочно первые

«В чемпионате Европы приняли участие самбисты 31 страны, а медали распределились в 17, — отметил президент Всероссийской и Европейской федераций самбо Сергей Елисеев. — А значит, наш вид спорта уверенно продолжает развиваться, ведь теперь в призерах уже половина стран-участниц, и каждая медаль была завоевана в серьезной борьбе».

В спортивном самбо у мужчин и в боевом россияне улучшили свой результат по сравнению с прошлым турниром, который проходил в Казани. На счету мужчин пять золотых, одна серебряная и две бронзовые награды, на втором месте хозяева турниры белорусы (2−1−4), третья сборная Грузии (1−2−4). В боевом самбо россияне стали безоговорочными лидерами (9−0−0), второе место заняли украинцы (0−4−1), третье — белорусы (0−2−3).

У женщин по сравнению с прошлым годом на одно золото меньше — четыре золотые, две серебряные и три бронзовые награды, вторыми стали украинки (2−2−5), третьими — белоруски (1−2−4).

Девушки с характером

В соревнованиях у женщин первые места заняли Елена Бондарева (весовая категория до 48 кг), Анастасия Поликарпова (до 52 кг), Анастасия Валова (до 56 кг) и Анастасия Хомячкова (до 68 кг), серебро у Арины Пчелинцевой (до 60 кг) и Ирины Алексеевой (до 72 кг). Третьими стали Анна Щербакова (до 64 кг), Дайна Амбарцумова (до 80 кг) и Анна Балашова (свыше 80 кг).

«Девушки показали характер, бились до конца, особенно хочу похвалить Бондареву, Валову, дебютантку Хомячкову и Поликарпову, — отметил в беседе с ТАСС главный тренер команды Юрий Борисочкин. — А что не понравилось, так выступление чемпионки мира Балашовой — она была не готова, не показала желаемой борьбы и Амбарцумова. Пчелинцева, чемпионка Европы прошлого года, отлично отборолась на первой стадии, а в финале сгорела».

Специалист отметил, что впереди у первого состава команды ноябрьский чемпионат мира в Сочи. «Участницы чемпионата Европы свое дело сделали, теперь им предстоит помочь в подготовке участницам чемпионата мира в Сочи. Туда, кстати, тоже едет много дебютанток. Думаю, на следующий год им вдвойне захочется пробиться в первый состав», — уверен он.

Первые с шестью новобранцами

В спортивном самбо у мужчин команда опробовала в деле сразу шесть новобранцев. Чемпионами Европы стали Владимир Гладких (до 57 кг), Владимир Березовский (до 62 кг), Али Куржев (до 82 кг), Михаил Полянсков (до 90 кг) и Вячеслав Михайлин (до 100 кг), серебро у Аслана Камбиева (свыше 100 кг), бронза у Рамеда Гукева (до 68 кг) и Алексея Клюкина (до 52 кг).

«Чемпионат Европы для российских спортсменов всегда сложнее чемпионата мира, поскольку плотность сильных самбистов на этом турнире всегда выше, — отметил главный тренер команды Дмитрий Трошкин. — А если учитывать, что подсчет общекомандного места с некоторых пор идет по олимпийской системе, то есть по количеству наград, а не очкам спортсменов, то задача еще больше усложняется. Но я могу сказать — ротация в нашей команде идет в правильном направлении, ребята отборолись достойно».

На чемпионате Европы в Казани в 2016 году на счету россиян было четыре золотые награды, две серебряные и одна бронза.

Девять золотых школы боевого самбо — кровь, пот и слезы

В боевом самбо россияне показали исключительный результат — девять побед из девяти. Золото завоевали Владимир Ломанов (до 52 кг), Курбан Магомедов (до 57 кг), Александр Саликов (до 62 кг), Павел Пантелеев (до 68 кг), Ованес Абгарян (до 74 кг), Икрам Алискеров (до 82 кг), Султан Алиев (до 90 кг), Михаил Мохнаткин (до 100 кг) и Денис Гольцов (свыше 100 кг).

«До сих пор не верю, что так, — признался в беседе с ТАСС главный тренер команды Александр Конаков. — В то, что выиграем общекомандный зачет, не сомневался, но чтобы с таким результатом! Понимаю, что это не очень прилично по отношению к коллегам по цеху, но все это — кровь, пот и слезы наших тренеров и их работа по отбору в регионах».

Наставник по итогам турнира не смог предъявить ни одной претензии к своим подопечным. «Нет замечаний, ни к одному, — подчеркнул Конаков. — Все молодцы».

Белоруссия провела репетицию перед Евроиграми

Накануне старта чемпионата Европы стало известно, что самбо будет представлено на Европейских играх в Белоруссии в 2019 году. Соответствующее решение было принято на заседании Европейских олимпийских комитетов в македонском Скопье. На турнире в Минске по этому случаю неофициально присутствовал и представитель Международного олимпийского комитета (МОК). Делиться своим мнением об уведенном в Минске представитель МОК был не уполномочен, однако практически все участники чемпионата Европы как один выразили уверенность, что Белоруссия проведет соревнования 2019 года по самбо на самом высоком организационном уровне.

«Организация чемпионата Европы, впрочем, как и всех стартов по самбо в Белоруссии, была на самом высоком уровне, — отметил Елисеев. — Этот турнир вполне можно считать репетицией турнира самбистов на Европейских играх. Сомнений в том, что самбо будет представлено на Европейских играх в Минске достойно, нет ни на йоту».

Европейские игры 2019 года пройдут в Минске с 21 по 30 июня.